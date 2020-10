Ganz so üppig muss der Schmuck in Breddorf gar nicht ausfallen. Aber eindrucksvoll ist sie, diese Figur, die mal im Raum Hannover stand. (Julian Stratenschulte/dpa)

Die Geselligkeit kommt zurzeit entschieden zu kurz, und auch die Erntefeste, die in diesen Tagen in der Region gefeiert werden sollten, fallen reihenweise aus. Dazu zählt auch das Erntefest in Breddorf, das an diesem Sonntag auf dem Terminplan gestanden hätte. Die Breddorfer Landjugend will das Ereignis aber nicht völlig an sich vorbeigehen lassen und hat die Dorfbewohner aufgerufen, ihre Vorgärten, Gärten und Einfahrten zu schmücken und so das Fest auf eine etwas andere Weise zu begehen. „Egal, ob Figuren, Sprüche, Wagen oder herbstliche Deko, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, teilt Landjugend-Schriftführer Maximilian Stahmann mit. Man freue sich über jeden hübsch geschmückten Garten und rufe alle Dorfbewohner dazu auf, am Sonntag einen eigenen Ernteumzug in Form eines Spaziergangs mit der Familie zu unternehmen. Die Landjugend-Vertreter wollen es genau so machen und die geschmückten Vorgärten bewerten. Die schönsten Ideen sollen mit Gutscheinen von Breddorfer Betrieben belohnt werden.