Seit langem warten die Timmersloher auf den Breitbandausbau. Nun kommt Bewegung in die Sache. (Karsten Klama)

Borgfeld. Der Breitbandausbau in dem Borgfelder Ortsteil geht in die Feinplanungsphase. Das teilt der Sprecher der Wirtschaftsbehörde, Kai Stührenberg, auf Nachfrage mit. Der Energieversorger und Telekommunikationsanbieter EWE habe den Zuschlag zur Umsetzung des Ausbaus erhalten. „Das Unternehmen hat gemäß Förderrichtlinien zur Fertigstellung ihrer Gebiete 18 Monate Zeit“, berichtet Stührenberg weiter. Die Uhr laufe allerdings erst „nach Abgabe der Feinplanung“, sagt der Behördensprecher. Wie lange diese Vorplanungsphase dauern wird, scheint derzeit nicht absehbar. Der mit dem Förderverfahren vertraute EWE-Konzernsprecher Mathias Radowski teilt lediglich mit, dass „nach dem erfolgten Ausbau unter der Marke SWB Internetprodukte mit Höchstgeschwindigkeit angeboten werden“ sollen. Derzeit erstelle die EWE zwar die Feinplanung, zu den Zeitplänen will sich Radowski jedoch nicht äußern. Der Konzern werde darüber informieren, sobald die Baustelle in Timmersloh eingerichtet werde, heißt es.

Anwohner in Timmersloh hegen indes leise Hoffnung, denn die Ringleitung für den Breitbandausbau in Seebergen sei bereits fertiggestellt. Anwohner aus der Timmersloher Landstraße konnten die Kabelverlegung an der Timmersloher Straße bereits beobachten und hoffen nun, dass auch sie in absehbarer Zeit an das Netz angeschlossen werden. „Die Anschlüsse liegen 600 Meter von meinem Haus entfernt“, berichtet eine Anwohnerin. Die Anschlüsse lägen damit quasi vor der Haustür.

Bereits 2018 sollte der Borgfelder Ortsteil Timmersloh eigentlich ans Breitbandnetz angeschlossen werden, so hatte es die Bremische Behörde 2017 zugesichert. Als Digitalbeauftragter der Wirtschaftsbehörde besuchte Kai Stührenberg vor einem Jahr Timmersloh, um den Anwohnern eine Verzögerung der Ausbaumaßnahmen auf unbestimmte Zeit mitzuteilen.

„Um eine möglichst hohe Transparenz herzustellen, planen wir, mit dem Telekommunikationsunternehmen Informationsveranstaltungen durchzuführen, bei dem der konkrete Ausbau nach Abschluss der Feinplanung vorgestellt werden soll“, kündigt Kai Stührenberg jetzt an. „Um die Umsetzung zu beschleunigen, sollen das Ortsamt und der Beirat frühzeitig in den Ausbauprozess einbezogen werden“, teilt Kai Stührenberg mit.

EWE ist eingeladen

Borgfelds Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe ist bereits mit dem Telekommunikationsanbieter EWE im Gespräch. Der zuständige Mitarbeiter habe von ihm eine mündliche Einladung zur geplanten Beiratssitzung am Dienstag, 26. November erhalten, um die Ausbaupläne für Timmersloh der Öffentlichkeit vorzustellen, berichtet Karl-Heinz Bramsiepe. „Ich hoffe sehr darauf, dass uns die EWE dann auch in ihre Zeitpläne einweiht“, sagt Bramsiepe. Der Ortsamtsleiter weist darauf hin, dass weite Teile von Timmersloh komplett vom Netz abgekoppelt seien. Den angekündigten Zeitrahmen von 18 Monaten nach der Feinplanungsphase hält Karl-Heinz Bramsiepe für „nicht vermittelbar“. Im vergangenen Jahr sollte die Breitbandverbindung eigentlich schon stehen, unterstreicht der Ortsamtleiter. Er hoffe darauf, dass es mit der Umsetzung schneller gehe, betont Karl-Heinz Bramsiepe.

Gute Nachrichten gibt es zum Thema Geschwindigkeit. Von 50 MB/s im Download und 10 MB/s im Upload war bislang die Rede für die zu erwartende Mindestbandbreite in Timmersloh. „Nach aktuellen Planungen wird diese Mindestbandbreite für alle im Fördergebiet liegenden Haushalte deutlich übertroffen“, berichtet Stührenberg. Details könnten auf der Beiratssitzung im November bekannt gegeben werden.

Laut Telekommunikationsgesetz ist der Staat verpflichtet, Infrastruktur zur Informationstechnologie bereitzuhalten. Inzwischen seien einige Haushalte in Timmersloh gänzlich vom Telekommunikationsnetz abgeschnitten, berichten Anwohner.

Bundesnetzagentur prüft

Der Bremer Behördensprecher Kai Stührenberg erklärt das so: „Zuständig für Telekommunikation und die Gewährleistung angemessener und ausreichender Dienstleistung ist gemäß Artikel 87 nach dem Grundgesetz der Bund.“ Im Paragraphen 78 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) werde das Mindestangebot an Diensten dargelegt. Bedarf und Sicherstellung würden durch die Bundesnetzagentur geprüft. Anwohner könnten sich im Fall von Benachteiligungen an das Breitbandzentrum Niedersachsen Bremen wenden. „Die Fälle werden dort aufgenommen und zeitnah mit den Telekommunikationsunternehmen besprochen und an die hierfür zuständige Bundesnetzagentur zur Prüfung weitergegeben“, teilt der Sprecher der Wirtschaftsbehörde mit.

Zur Sache

Dialogplattform zum Breitbandausbau

Die länderübergreifende Einrichtung des Breitbandzentrums Niedersachsen Bremen soll es Bürgern erleichtern, aktuelle Informationen zum Ausbau in ihrem Wohngebiet zu erhalten. Die Einrichtung diene als Dialogplattform zur Weiterentwicklung des Breitband- und Mobilfunkausbaus sowohl in Gebieten der Hansestadt als auch für Teile Niedersachsens, heißt es aus Bremens Wirtschaftsbehörde.

Anfragen sollen von hier aus zeitnah mit Telekommunikationsunternehmen besprochen werden und anschließend an die zuständige Bundesnetzagentur zur Prüfung weitergegeben werden, teilt der Sprecher der Bremischen Wirtschaftsbehörde, Kai Stührenberg, mit. Ansprechpartnerin im Breitbandzentrum ist Katharina Krumm. Die Wirtschaftsingenieurin berät zu Detailfragen in puncto Breitbandausbau für Niedersachsen und Bremen. Krumm ist unter der Telefonnummer 04795/9571162 in Osterholz-Scharmbeck zu erreichen. Weitere Informationen gibt es unter www.bznb.de.