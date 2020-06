Von der Desinfektion des Spielgeräts über die Abstandsregeln bis hin zur Gruppengröße: Die meisten Sportvereine sind vom Normalbetrieb noch weit entfernt. (Sven Sonntag)

Landkreis Osterholz. Die Corona-Pandemie hat den Vereinssport Mitte März schlagartig lahmgelegt und noch sind die Vereine, trotz erster Lockerungen, weit entfernt von einer Rückkehr zur Normalität. Eine Zwischenbilanz zog jetzt der Sportausschuss des Osterholzer Kreistags. Von Politik und Verwaltung waren vor allem verbale Beifallsbekundungen für den Einfallsreichtum und das Durchhaltevermögen der Sportvereine zu hören; den Glauben an eine zügige und erfolgreiche Rückkehr zum regulären Breitensport äußerte niemand.

Vor allem der Amateurfußball und alle sogenannten Kontaktsportarten leiden nach wie vor unter den Infektionsschutz-Auflagen. Schulischer Sportunterricht ist ebenfalls weiterhin tabu. Die zuständige Kreisdezernentin Heike Schumacher sagte, die Probleme seien der Behörde wohl bewusst. Doch der Ermessensspielraum, den Vereinssportlern zu helfen, tendiere gegen Null, und die Beschränkungen seien ja auch mit gutem Grund erlassen worden. „Man verdrängt es nur zu gern, aber wir sollten die Bilder aus Norditalien nicht vergessen.“

Immerhin sei es, anders als in einigen Nachbarländern, in Deutschland während des Lockdowns weiter jederzeit möglich gewesen, sich allein im Freien sportlich zu betätigen. Auch aktuell gehe es darum, das Positive zu sehen und das Beste aus der Lage zu machen, so Schumacher. Und praktisch alle Vereine im Kreisgebiet hätten sich da sehr erfinderisch gezeigt, auch die Fußballer. Inzwischen dürfen Duschen und Umkleideräume theoretisch wieder genutzt werden, aber nur mit den bekannten Abstandsregeln und so groß sind die Räume meistens nicht. Sicherheitshalber halten es viele Vereinssportler deshalb nun so, dass sie im Sportdress zum Training kommen und danach zu Hause duschen.

Auch der Landkreis stand seit der Verfügung vom 8. Juni vor der Frage, wie er es in seinen Sporthallen halten will, die von Vereinen genutzt werden. Eine erste Anfrage bei den Vereinen habe ein nur verhaltenes Echo gezeigt, teilte Schumacher jetzt mit. Die Gründe dafür lägen auf der Hand, denn die Einhaltung der Corona-Auflagen würde in dem Fall den Vereinen obliegen. Herausgekommen ist vorerst eine eher zurückhaltende Handhabe durch den Landkreis, während einzelne Gemeinden wie Schwanewede die Sache in ihren Hallen weniger restriktiv angegangen waren. Schumacher warnte: „Es wäre wirklich fatal, wenn wir uns da jetzt einen Hotspot heranziehen würden.“

Die Sporthalle am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck kommt nach den Worten der Dezernentin wegen schlechter Lüftungsmöglichkeiten ohnehin nicht in Betracht. Und da in den jeweiligen Kabinen neben der Lüftung auch der Abstand und die Reinigung nach jeder Gruppe ein Problem darstellt, blieben die Dusch- und Umkleideräume auch in der BBS- und Pestalozzihalle geschlossen. Bei der Dreifeld-Halle an den BBS wird die mittlere Halle nicht freigegeben. Die Trainer sind gehalten darauf zu achten, dass die Toilettenräume nur einzeln aufgesucht werden. Die Vereine als Nutzer erhielten entsprechende Handreichungen und Hinweise etwa auch zu den Gruppengrößen.

Der Landkreis will den Vereinen die Hallen zudem auch in den Sommerferien anbieten, falls keine größeren Reparaturarbeiten anstehen. Bislang geht das auch wegen des fehlenden Reinigungspersonals nicht, das den jeweiligen Schulen nebenan zugeordnet ist. Auf Nachfrage der Bündnisgrünen Erika Simon bekräftigte Schumacher: „Wir prüfen, wie wir das lösen.“ Das Saubermachen werde nicht an den Trainern hängen bleiben. Die Übungsleiter nämlich, darauf hatte Simon hingewiesen, stünden unter großem Druck wegen der Verantwortung für Listenführung, Abstandsregeln und Hygienevorgaben. „Da wäre ein klarer Kurs mit einheitlichen Regeln sinnvoll“, sagte Simon und setzte hinzu: „Wir werden in den nächsten Monaten keine Normalität haben.“

Die Grüne griff damit die Worte des Schwaneweder Vereinsfunktionärs und CDU-Abgeordneten Friedrich Humborg auf. Es sei „unglücklich“, wenn eine Gemeinde den Vereinen beim Duschen und Umziehen mehr zugestehe als der Landkreis. Dessen strikte Handhabe sei ihm im Zweifel lieber, so Humborg, denn: „Das können die Vereine doch gar nicht gewährleisten.“ Heike Schumacher erwiderte achselzuckend, das sei eine Frage des Hausrechts. Die Vereine müssten das Nutzungsangebot einer Gemeinde ja nicht annehmen. Die Pandemie-Regeln seien für alle gleich.

Für Bernd Rugen (Linke) sind die Präventivmaßnahmen nicht zu beanstanden, aber die Folgen für den Vereinssport seien nun mal katastrophal. Neben dem gesellschaftlichen Stellenwert gehe es dabei auch um die Gesundheit vieler Menschen. Viele Vereine seien sehr kreativ mit dem Lockdown umgegangen, sagte Rugen und geriet ins Schwärmen: „Da gab es Kurseinheiten als Videostream oder es wurde in Videokonferenzen vorgeturnt: Was da geleistete wurde, das ist so was von klasse. Ganz toll, Hut ab!“ In diesen Zeiten zeige sich, dass das Geld aus der Sportförderung des Landkreises gut angelegt sei, betonte Bernd Rugen.

Jürgen Ahlers (Bürgerfraktion) und Kurt Klepsch (SPD) nickten und verwiesen auf das Zusammenspiel mit der Verantwortung eines jeden einzelnen, sodass der Landkreis bisher glimpflich davon gekommen sei. Beim Sport im Freien sei der ländliche Raum gegenüber den Ballungsräumen ja noch gut dran, meinte Klepsch. Edith Hünecken vom Kreissportbund griff Rugens Lobrede auf und unterstrich die Bedeutung des Ehrenamts in den Vereinen, das es zu fördern und zu erhalten gelte, denn: „Wenn das wegfällt, wird es für den Staat richtig teuer.“