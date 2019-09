Andreas Bovenschulte im Mittelpunkt: An Gesprächspartnern herrschte am Freitag beim Besuch in Borgfeld kein Mangel. (Christian Kosak)

Borgfeld. Lokaltermin an der Wümme. Freitagnachmittag, 17 Uhr. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte steht mit Brigitte Kuhnke und Sebastian Gunschera vom Borgfelder Wirtschaftsinteressenring In-Borgfeld vor Rewe und diskutiert über die Gestaltung der Ortsmitte. Schon lange wünschen sich die Geschäftsleute die Borgfelder Heerstraße als Flaniermeile. Bis eine Umgestaltung des Ortskerns angeschoben werden kann, regt Sprecherin Kuhnke eine farbige Fahrbahnmarkierung zwischen dem Laden „Blumen und Schönes“ bis zum Marktplatz zur Linde an. Bovenschulte nickt. Es duftet nach Brathähnchen. Der Bürgermeister bittet darum, ein Stückchen weiter zu gehen. Für den Sprecher der Grünen, Jürgen Klaes, ist der Blick Bovenschultes Richtung Imbisswagen ein klares Zeichen: Der Mann hat Hunger. Kurzerhand besorgt Klaes ein halbes Brathähnchen zum Mitnehmen und drückt es Bovenschulte in die Hand. Der grinst, Beiratsmitglieder, Gäste und Passanten lachen laut – das Eis ist gebrochen.

Gutes Format

Ein Bürgermeister, der wenige Wochen nach Amtsantritt zu Beginn der Legislaturperiode vor Ort ist, um direkt mit Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen – das kommt bei den Wählerinnen und Wählern an. Borgfeld ist der dritte Stadtteil, den der sozialdemokratische Bürgermeister besucht. Wohl auch deshalb, weil sich der durch eine schwarz-grüne Wählerschaft dominierte Ort lange von der Bremer Politik abgekoppelt gefühlt hat. Abgestimmt wurde das Besuchsprogramm mit Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe, erzählt Michael Harjes aus der Senatskanzlei. Wichtig waren Bramsiepe ein Lokaltermin beim TSV Borgfeld und ein Treffen mit Borgfelds Geschäftsleuten. Für die Bürgerstunde im Anschluss hätten sich nur vier Leute angemeldet, berichtet Harjes. Aber es käme letztendlich nicht auf die Quantität der Stimmen an, sondern auf die Qualität. Im Nachhinein werde der Besuch von der Senatskanzlei ausgewertet.

Themen, die den Borgfeldern am Herzen liegen, sind die schlechte bis nicht vorhandene Breitbandversorgung in Timmersloh und der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses. Ortsamtsleiter Bramsiepe beklagt die Schlaglöcher an der Katrepeler Landstraße vor der Grundschule, bringt die Umgestaltung des Ortskerns ins Spiel und weist auf die oft ungepflegten städtischen Grünanlagen hin. Bovenschulte drängelt sich auf seinem Spaziergang durch den Ort durch den Feierabendverkehr. Er ist erstaunt darüber, dass die Geschäftsleute die fehlenden Gewerbeflächen beklagen. „Sonst klagen die Leute eher über Leerstand“, sagt er.

Die Frauenärztin im Ort sei nach Horn abgewandert, es fehle ein Ärztehaus und ein Ortszentrum mit mehr Aufenthaltsqualität, berichten die Geschäftsleute Kuhnke und Gunschera. Stephan von Rundstedt, Inhaber und Geschäftsführer von Bock Bio Science beklagt die schlechte Infrastruktur am Butendiek. Und die fehlende Breitbandinfrastruktur bereite auch seiner Firma Probleme.

Beim TSV Borgfeld wird Bovenschulte gleich auf dem Parkplatz begrüßt. Empfangen wird er hier von den Vereinschefs Peter Wendelken und Annika Preuß sowie von der Sprecherin Heidi Bierstedt. Letztere nimmt Bovenschulte gleich zur Seite und zeigt ihm die Borgfelder Warft. Dabei hat sie Auszüge des Bebauungsplans und die Zusicherung der Stadt, dass die Fläche Sportentwicklungsgebiet sei, gleich dabei. „Das soll auch so bleiben“, unterstreicht Bierstedt. Bovenschulte versucht zu vermitteln. „Es gibt da, glaube ich, unterschiedliche Auffassungen in der Borgfelder Community, oder?“

Bovenschulte besichtigt den Raum für Kampfsportarten, Gymnastikhallen und Yogaräume. „Ich war mal Kreismeister im Judo“, erzählt er. Bis zum orangefarbenen Gurt sei er gekommen. Bovenschultes lockere Art kommt bei den Vereinsmitgliedern an. Florian Dölvers, Kampfsporttrainer, ist begeistert von dem Besuch. „Er sieht sich alles genau an. Das zeigt, dass er wirklich Interesse hat.“ Und auch Heidi Bierstedt ist zufrieden. „Er ist wirklich ganz aufgeschlossen“, sagt sie. „Er könnte durchaus von der Sympathie und von der Ausstrahlung in die Fußstapfen von Henning Scherf treten“, findet Jürgen Klaes und auch Ortsamtsleiter Bramsiepe sagt: „Der Besuch war wirklich sinnvoll. Es ist gelungen, Wesentliches anzusprechen. Mir hat das Format gut gefallen“, zieht der Christdemokrat eine erste Bilanz.