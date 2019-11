Die Nutria höhlt die Deiche aus. Deshalb wird sie verstärkt bejagt. (C.Schmidt/dpa)

Seit der Aufnahme der Nutria in das bremische Jagdrecht sind in Bremen Hunderte Tiere erlegt worden. Das hat der Bremer Senat in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion bekannt gegeben. Nach Auskunft des Stadtjägermeisters seien seit Juni 300 Nutrias getötet worden. Da es bereits zuvor Genehmigungen zur sogenannten Entnahme von Nutrias in den bremischen Schutzgebieten gegeben habe, seien seit Beginn des Jagdjahres im April sogar 500 Tiere erlegt worden.

Durch die Aufnahme in das Jagdrecht dürfen Nutrias ganzjährig bejagt werden. Nutrias sehen auf den ersten Blick aus wie Biber. Sie wurden wegen ihres Pelzes einst nach Europa geholt, wo sie sich anpassten und vermehrten. Da sie Deiche und Uferböschungen unterhöhlen und somit die Deichsicherheit beeinträchtigen, sind sie auch an der Wümme ein großes Thema. Laut Senat waren im Gebiet des für die Wümme zuständigen Deichverbandes am rechten Weserufer Ende des vergangenen Winters 15 Schadstellen am Blocklander Wümmedeich aufgefallen. Sie seien beseitigt worden. Außerdem gebe es größere Uferabbrüche an Fleeten im Blockland.

Laut Bremer Landesjägerschaft sind die Nutrias in der Lage, große Mengen Erde aus den Deichen zu entfernen. Jeder Nutriabau sei ein potenzieller Deichbruch. Es sei nur mit erheblichem Aufwand möglich, die Schäden zu beseitigen. Nach Senatsangaben dient die Jagd als Objektschutz für Deiche oder andere hochwasserschutz- oder wasserwirtschaftliche Anlagen. In Bremen werde man die Nutria auch weiterhin intensiv bejagen. Die Deichverbände unterstützten dies mit einer Anreizprämie von sechs Euro pro erlegtem Tier.

Auch in Niedersachsen wird Jagd auf Nutria gemacht. Laut Landesjägerschaft wurden 2018 mehr als 32 000 Tiere getötet, 33 Prozent mehr als im Vorjahr.