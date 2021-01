Proben werden für Corona-Tests vorbereitet. (Hendrik Schmidt)

Landkreis Rotenburg. Der außergewöhnlich heftige Ausbruch der Covid-19-Infektion im Charleston Seniorenheim „Haus am Park“ in Bremervörde ist nicht auf eine mutierte Variante des Virus zurückzuführen. Das teilt das Gesundheitsamt mit, das nach umfangreichen Tests acht Proben zum Labor der Berliner Charité geschickt hatte, um eine Sequenzierung des Virusgenoms vornehmen zu lassen.

Anfang des Jahres war ein Großteil der Bewohner und mehr als die Hälfte des Personals positiv auf Corona getestet worden. "Es sollte ausgeschlossen werden, dass die außergewöhnliche Heftigkeit des Ausbruchs auf eine der seit Kurzem bekannten mutierten Virusvarianten aus Südafrika oder Großbritannien zurückzuführen sein könnte", so die leitende Amtsärztin Carmen Menzel. Dass keine Hinweise auf die offensichtlich noch sehr viel ansteckenderen neuen Virustypen B 1.1.7 oder B 1.351 gefunden wurden, sei "eine ganz große Erleichterung.“

„Faktor Mensch berücksichtigen"

Menzel betont, dass das Gesundheitsamt in der Ursachenforschung verschiedenen Möglichkeiten nachgehe. Dazu gehöre unter anderem der Umstand, dass es während der Weihnachtszeit erwartungsgemäß zu vermehrten Kontakten sowohl im privaten Bereich als auch in der Pflegeeinrichtung selbst gekommen sei und somit ein erhöhtes Risiko für den Eintrag des Virus bestanden habe. „Darüber hinaus haben wir eine Materialprüfung in Auftrag gegeben, um auszuschließen, dass es Mängel bei der Schutzausrüstung gegeben haben könnte“, so Menzel. Daneben sei der „Faktor Mensch“ zu berücksichtigen. Das Gesundheitsamt sei weiterhin mit dem Einrichtungsträger in enger Abstimmung, um optimale Abläufe sicherzustellen.

Es könne im Arbeitsablauf zu Versäumnissen kommen, das sei menschlich. "Mir ist keine Einrichtung bekannt, in der zu jedem Zeitpunkt von allen Personen lückenlos alle Vorschriften umgesetzt werden können“, sagt Menzel. Die Charleston Holding habe den Ausbruch zum Anlass genommen, das Personal nochmals intensiv zu schulen und für Risiken zu sensibilisieren. Erklärtes gemeinsames Ziel von Gesundheitsamt und Betreibern sei es, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten.

14 neue Corona-Fälle

Derweil meldet das Gesundheitsamt zwei weitere Corona-Todesfälle im Landkreis – eine 93-jährige Frau sowie eine 82-jährige Frau, beide aus Bremervörde und Bewohnerinnen eines Senioren- und Pflegeheims. Im Landkreis wurden seit Mittwoch 14 neue Corona-Fälle bekannt, insgesamt wurden bisher 2141 Fälle gezählt, wovon 1927 mittlerweile wieder genesen sind. 152 Infizierte sind zurzeit registriert, von denen sich 16 in stationärer Behandlung befinden. 250 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. 62 Menschen sind bislang an oder mit Corona gestorben. Der Inzidenzwert liegt für das gesamte Kreisgebiet somit bei 44 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner (Stand 20. Januar).

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die jetzt begonnenen Corona-Impfungen in den Senioren- und Pflegeheimen nur ein weiterer Baustein in der Bekämpfung des Virus sind. Die Covid-19-Impfung führe mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass geimpfte Personen nicht erkranken oder nur eine leichte Symptomatik entwickeln. Wie lange dieser Impfschutz anhält und ob geimpfte Personen das Virus weiterverbreiten können, sei derzeit noch nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Auch setze der Schutz nicht sofort nach der Impfung ein, sondern erreiche erst etwa 14 Tage nach der zweiten Impfung seine volle Wirkung. Die Hygieneregeln müssten weiter beachtet werden.