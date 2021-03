59 Tempo-Messungen fanden im Jahr 2019 vor Schulen und Kindergärten im Kreis Osterholz statt. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. Weniger Verkehr und weniger Radarkontrollen, weniger Temposünder und weniger Bußgeld-Einnahmen: Die Corona-Pandemie hat sich im vergangenen Jahr auch auf die sogenannten Blitzergelder ausgewirkt. Dabei handelt es sich um die Überschüsse, die der Landkreis Osterholz nach Abzug der Personal- und Sachkosten in die Verkehrssicherheit steckt. Am Ende befand der Verkehrsausschuss des Kreistags jetzt über die Verwendung von knapp 425.000 Euro – im Jahr 2019 hatten noch 581.000 Euro zur Verfügung gestanden.

Die Abgeordneten entschieden, bei kleineren Geldempfängern wie Verkehrswachten, DLRG und DRK kaum Abstriche zu machen; spürbar gekürzt unter insgesamt 23 Projekten wird hingegen der Posten für die Sanierung von Radwegen an den Kreisstraßen: von 175.000 auf 100.000 Euro.

Auch bei der Sanierung von Radwegen im Naturschutzgebiet Hammeniederung, die wegen ihres Zustands nur eingeschränkt befahrbar sind, werden Abstriche gemacht: Das Budget schrumpft in diesem Jahr von 75.000 auf 50.000 Euro. Einmalige Finanzspritzen wie die 30.000 Euro für den Gehweg an der K 22 in der Gemeinde Holste sind 2021 ebenfalls nicht drin. Hinzu kommt, dass die Mess-Teams bei 754.927 gemessenen Fahrzeugen einen steigenden Anteil gesetzestreuer Verkehrsteilnehmer festgestellt haben. Zwar gab es durch Lockdown und Homeoffice mehr Platz auf den Straßen, trotzdem aber sank der Anteil der Temposünder an allen registrierten Fahrzeugen im Corona-Jahr von 3,72 auf 3,14 Prozent – eine erfreuliche Entwicklung, wie die Kreisverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage ausdrücklich betont.

575 Kontroll-Einsätze

Noch 2018 lag die Verstoßquote im Kreisgebiet bei 4,07 Prozent. Die Verwaltung hebt hervor, die Überwachung solle erzieherisch wirken und die Verkehrssicherheit erhöhen, aber nicht den Kreishaushalt füllen. Die Abteilung verfügt nach schrittweisem Aufbau seit 1998 nun über drei Festangestellte und elf Minijobber sowie drei Messgeräte, davon zwei fest in Autos installierte. Der Kreistag hat verbindliche Kriterien für die Zweckbindung der Bußgeldeinnahmen beschlossen, um eine andere Verwendung des Überschusses zu unterbinden.

Die Kreisbehörde verteilte ihre 575 mehrstündigen Messungen – im Vorjahr waren es noch 626 – erneut je nach Gemeindegröße und Anzahl der überörtlichen Straßen. Dabei war die Verstoßquote in der Gemeinde Schwanewede, die auch sonst regelmäßig in der Spitzengruppe mitfährt, am höchsten. Bei 79 Messungen, davon 51 innerorts, wurden 4306 Fahrzeuglenker registriert, die zu schnell waren, was einer Verstoßquote von 3,96 Prozent entspricht. Auffällig hoch sei die Quote mit bis zu 14,4 Prozent vor allem an Messpunkten in Löhnhorst, Leuchtenburg und Beckedorf gewesen.

Geschmälert wird der Bußgeld-Überschuss auch dadurch, dass die Investitionen in diesem Jahr um 50.000 Euro höher liegen als 2020. Der Landkreis ersetzt eines seiner Messgeräte. Nach zehn Jahren werden die Ersatzteile knapp und es kann nach einer Änderung im Eichgesetz nicht mehr umgerüstet werden. Auch die neue Technik soll in der Lage sein, beide Fahrtrichtungen gleichzeitig zu überwachen und Verstöße jeweils „beweissicher fotografisch festzuhalten“.

Geld für Abbiegeassistenten

Trotzdem gibt es auch neue Projekte, die mit den verbleibenden Einnahmen gefördert werden. So sollen Sammelfahrzeuge der Abfall-Service Osterholz (Aso) mit Abbiegeassistenten auf Infrarot-Basis ausgestattet werden. Bis auf ein Fahrzeug, das 2023 ausgemustert wird, hat die Kreisstraßenmeisterei die elektronischen Helfer bereits, sodass nun ein Zuschuss von 10.000 Euro für den kommunal beherrschten Entsorgungsbetrieb herausspringt. André Hilbers (Grüne) runzelte die Stirn: „Meinetwegen, solange andere nicht darunter leiden.“ Marianne Grigat (SPD) erwiderte, die Hilfe könne sich ja vielleicht gebührendämpfend auswirken, indem dem Osterholzer Abfallservice Kosten erspart bleiben.

Besonders lobten die Abgeordneten den Plan, an stark frequentierten Routen kleine Rad-Reparatur-Stationen zu installieren. Gesucht werden nun gemeinnützige oder ehrenamtliche Betreiber, die sich mindestens fünf Jahre lang verlässlich um die Wartung des Standorts kümmern. Die Idee stammt von Pennigbüttels Ortsvorsteherin, der Landkreis hält für den Aufbau von drei oder vier Stationen insgesamt 10.000 Euro bereit. Abgerechnet wird dabei centgenau nach Verwendung – dies gilt auch für die Ausrüstung für Projekte von Landvolk, Verkehrswachten, Polizei, DRK sowie DLRG.

Weitere Maßnahmen, die 2021 ungeschmälert gefördert werden sollen, sind unter anderem die Fahrfitness-Checks für Senioren (15.000 Euro), Sicherheitstrainings für Schüler (5000 Euro), junge Fahrer (3000 Euro) und Feuerwehrleute (2500 Euro), Gemeindezuschüsse für bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (90.000 Euro), Spiel- und Lernmaterial für Kitas und Grundschulen (je 10.000 Euro), Warnwesten für Grundschulen (10.000 Euro) Zuschüsse für Wildwarner an die Jägerschaft (10.500 Euro), Einsatztechnik der Rettungshundestaffel (9000 Euro) sowie Ersthelfer-Kurse (12.000 Euro).