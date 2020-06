Jörg Dieter Rings freut sich über die neu gestaltete Fassade seines Weinladens an der Hauptstraße 67 in Lilienthal. (Lutz Rode)

Lilienthal. , gestrichen in einem satten klassischen Grün und versehen mit goldenem Schriftzug. Die neue Schaufensterfront ist ein Hingucker und kann als Beitrag gesehen werden, die Ortsmitte aufzupolieren und ihr mehr Charme zu verleihen. Und die Investition zeugt auch von Zuversicht in schwierigen Zeiten. Denn die neue Fassade ist aus edlem Holz gefertigt, so gemacht, dass sie für die Ewigkeit gebaut ist.

Der Mann, dessen Herz für Großbritannien schlägt, heißt Olaf Feldmann. Er ist als erfolgreicher Gastronom bekannt, hat einst in Lilienthal mit der Kneipe „Rübezahl“ angefangen und später auch das „Dr. Pfiffikus“ gegründet. Feldmann gehört die Laden-Immobilie neben dem Friseur und gegenüber vom „Lilienhuus“. Als er bei seiner Reise auf die Insel wieder einmal durch die Straßen Londons schlenderte und sich die Schaufenster ansah, kam ihm die Idee, nach genau diesem Vorbild das Geschäft an der Hauptstraße 67 aufzumöbeln. Bei seinem Mieter Jörg Dieter Rings, der dort seit fünf Jahren den Weinladen betreibt, lief er damit offene Türen ein. Bis es aber so weit war, dauerte es noch eine Weile. Denn ohne Zustimmung der weiteren Eigentümer in dem weitläufigen Wohn- und Geschäftshaus wäre die Umgestaltung nicht möglich gewesen. Erst als sie grünes Licht gaben, konnte es losgehen. Entworfen und gebaut wurde die Fassade von der H&R Conservatories GmbH, ein Unternehmen, das sich auf die Produktion von englischen Wintergärten, Orangerien und auch Glasfassaden spezialisiert hat. Auf einer Messe war Feldmann auf die Firma aufmerksam geworden, man kam ins Gespräch und wurde sich einig. Am Ende werden es rund 30 000 Euro sein, die der Eigentümer für die Neugestaltung ausgibt. Nach 35 Jahren wäre ohnehin eine Modernisierung der Schaufensterfront nötig gewesen, sagt Feldmann. So sieht es nun nicht nur nett aus, sondern auch energetisch ist jetzt alles auf dem neuesten Stand.

Die neue Fassade für den Weinladen ist in Delmenhorst, einem der Produktionsstandorte von Conservatories, so weit es geht vorgefertigt worden. Die Montage vor Ort dauerte dann noch einmal eine Woche. „Da war noch einmal viel Filigran-Arbeit nötig“, berichtet der Auftraggeber. Komplett fertig ist das Schmuckstück gleichwohl noch nicht. Bodenstrahler sollen in dieser Woche eingesetzt werden, die die Säulen des nachts hervorheben. Und auch das LED-Band fehlt noch, das den Schriftzug ins rechte Licht setzen soll.

„Vintage – Der Weinladen“-Besitzer Jörg Dieter Rings ist rundum zufrieden. Drinnen wie draußen sei jetzt alles wunderschön. Der Zuspruch sei riesig - nachdem der Weinfachmann Fotos von der neuen Fassade bei Facebook gepostet hatte, erhielt er innerhalb von anderthalb Tagen 350 Likes und 107 durchweg positive Kommentare. Das tut dem Geschäftsmann gut, der aktuell wegen Corona keine Weinproben in seinem Geschäft anbietet.