Nach einer Unfallflucht in Worpswede ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. (Carsten Rehder)

Worpswede. Ein beschädigtes Brückengeländer und ein demoliertes Verkehrsschild – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich zwischen Dienstag- und Mittwochmittag in der Hüttendorfer Straße ereignet hat. Laut Polizei war ein unbekannter Autofahrer in Höhe eines Brückengeländers von der Fahrbahn abgekommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Verursacher in Fahrtrichtung Ostersode unterwegs gewesen sein. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von mindestens 4500 Euro und flüchtete. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallgeschehen und dem Fahrer dauern an. Die Beamten der Polizei Worpswede bitten mögliche Zeugen unter der Nummer 04792/12 35 um Hinweise.