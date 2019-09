Die EU gibt Geld, damit Kommunen öffentliches WLAN einrichten. Doch einige Gemeinden wollen verzichten. (Karsten Klama)

Landkreis Osterholz. Mit dem Förderprogramm WiFi4EU bezuschusst die Europäische Union den Aufbau zentraler öffentlicher Hotspots. In der neuen, mittlerweile dritten Runde stehen 1780 Gutscheine im Wert von jeweils 15 000 Euro zur Verfügung. Sie sind gedacht für die Installation von freiem WLAN in öffentlichen Gebäuden wie Museen, Rathäusern, Büchereien oder Parks. Fast alle Mitgliedsgemeinden des Landkreises Osterholz haben sich inzwischen registrieren lassen; dies ist Voraussetzung, um am Donnerstag, 19. September, unter der Internet-Adresse http://wifi4eu.ec.europa.eu einen Förderantrag hochladen zu können.

Die Gemeinde Lilienthal ist neben Hambergen eine der Mitgliedsgemeinden, die auf die öffentliche Förderung verzichtet. Über das WLAN-Förderprojekt der EU hatten Lilienthals Politiker schon Ende 2017 diskutiert. Die große Mehrheit von CDU, FDP und SPD lehnte damals ab. Denn laut Bürgermeister Kristian Tangermann hat das Programm einen Pferdefuß: Es belastet die Gemeinden auf Jahre hinaus mit zusätzlichen Kosten. Für die laufenden Betriebskosten wie die Internetverbindung, den Strom und die Wartung der Geräte muss der Antragsteller aufkommen, so Tangermann. Außerdem habe die Osterholzer Kreisbehörde darauf hingewiesen, dass es sich bei der Einrichtung eines Hotspots um eine freiwillige Leistung handele. Kostenloses WLAN gibt es laut Tangermann bereits im Lilienthaler Rathaus, in Murkens Hof und im Jugendzentrum Altes Amtsgericht.

Die Ausschreibung von Projektvorschlägen startet am 19. September um Punkt 13 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Dann geben Tempo und gute Vorbereitung den Ausschlag, wie der CDU-Politiker Andreas Mattfeldt betont. Bei der vorangegangenen Runde seien 98 Prozent der Gutscheine binnen 60 Sekunden vergriffen gewesen. Insgesamt nennt das EU-Portal bereits mehr als 24 000 registrierte Rathäuser in den Mitgliedsstaaten. Einzige Fördervoraussetzung ist, dass es bisher keinen werbefreien Gratis-Zugang im Antragsgebiet gibt. Pro Land stehen eine Mindest- und eine Höchstanzahl von Gutscheinen bereit. Niedersachsens Kommunen haben in den ersten beiden Förderrunden insgesamt 116 der EU-weit 6200 Wertgutscheine ergattern können.