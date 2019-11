Versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung soll ein 41-Jähriger am Ostermontag in Lilienthal begangen haben. Weil er dabei aufgrund einer psychischen Erkrankung im Zustand nicht ausschließbarer Schuldunfähigkeit handelte, wird gegen den Mann ein sogenanntes Sicherungsverfahren geführt. (Peter Steffen)

Lilienthal/Verden. Versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung soll ein 41-Jähriger am Ostermontag in Lilienthal begangen haben. Weil er dabei aufgrund einer psychischen Erkrankung im Zustand nicht ausschließbarer Schuldunfähigkeit handelte, wird gegen den Mann ein sogenanntes Sicherungsverfahren geführt. Am Dienstag hat vor dem Landgericht Verden die Hauptverhandlung begonnen.

Die Schwurgerichtskammer hat zu prüfen, ob die unbefristete Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht kommt. Er befindet sich bereits aufgrund einer entsprechenden amtsgerichtlichen Anordnung im Maßregelvollzugszentrum Moringen (Kreis Northeim). Nach der zur Last gelegten Tat am Vormittag des 22. April war gegen ihn zunächst ein Haftbefehl erlassen worden.

In ihrer Antragsschrift wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, einem 38-Jährigen an der Lilienthaler Hauptstraße „mit brachialer Gewalt“ mittels eines Stocks eine „potentiell lebensgefährliche“ Stichverletzung im Mundboden zugefügt zu haben. Der Stock soll „durch Haupt und Fleisch“ gedrungen sein. Als das Opfer bereits bewusstlos am Boden lag, soll der Beschuldigte ihm weitere Stockschläge an den Kopf und Fußtritte ins Gesicht versetzt haben. Erst als ein Zeuge eingegriffen habe, soll er davon abgelassen haben, weiter auf den Verletzten einzuwirken.

Außer der massiven Mundverletzung erlitt der Lilienthaler eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde. Vermutlicher Anlass für den Angriff war laut Staatsanwaltschaft, dass sich der an paranoider Schizophrenie erkrankte Mann aufgrund einer wahnhaften Störung von dem 38-Jährigen bedroht gefühlt habe. Nach Einschätzung von Sachverständigen besteht bei dem 41-Jährigen keine Krankheitseinsicht. Weil von ihm weitere „erhebliche rechtswidrige Taten“ zu erwarten seien und er mithin für die Allgemeinheit gefährlich sei, müsse die Unterbringung in der Psychiatrie erfolgen.

Die Schwurgerichtskammer verwies nach dem Verlesen der Antragsschrift auf ihren Beschluss zur Eröffnung des Hauptverfahrens. Darin hieß es unter anderem, der Mann habe sich zur Tatzeit „sicher“ im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit befunden, gegen eine aufgehobene Steuerungsfähigkeit sprächen allerdings die Gesamtumstände. So sei er nach seiner Gewahrsamnahme „zeitlich und örtlich orientiert“ gewesen. Ein hinzugezogener Arzt habe „deutlichen Drogeneinfluss“, jedoch keine besonderen psychischen Auffälligkeiten festgestellt.

Der gebürtige Bremer, der nach einem Aufenthalt in Südamerika seit dem Frühjahr 2017 wieder in Lilienthal lebte, soll die Vorwürfe schon im September in einem Brief an das Gericht weitgehend eingeräumt, einen bedingten Tötungsvorsatz aber in Abrede gestellt haben. In einer am Dienstag von der Verteidigerin vorgetragenen Erklärung erläuterte der Beschuldigte nun ausführlich, was sich aus seiner Sicht zugetragen habe und vor allem auch, was dem Tatgeschehen vorausgegangen sei. Demnach hat er seit einiger Zeit mit dem späteren Opfer, dem Freund seiner Schwester, Auseinandersetzungen gehabt. Der Mann habe ihn vier Tage vorher bei einem Treffen „im Wald“ mit einem Messer bedroht. Dies habe er sehr ernst genommen und in der Folgezeit starke Angst verspürt.

Begegnung an der Tankstelle

Am Ostermontag sei er dann allerdings „zufällig“ an der Esso-Tankstelle auf den 38-Jährigen und einen Begleiter getroffen. Der für ihn „extrem bedrohliche und gewaltbereite“ Mann habe unbedingt mit ihm reden wollen. Er sei aber in den Shop der Tankstelle geflüchtet und habe dort gewartet, bis die beiden verschwunden gewesen seien. Gefolgt sei er ihnen nicht. Es habe aber bald eine erneute Begegnung gegeben. Der Freund der Schwester sei über die Straße hinweg direkt auf ihn zugekommen, sei „auf Konfrontationskurs“ gewesen. „Ich dachte, er macht seine Morddrohung wahr“. Da habe er ihm mit dem mitgeführten Stock dreimal „ins Gesicht geschlagen“. Er sei vor Angst völlig außer sich gewesen. Die Erklärung schloss mit den Worten, es tue ihm alles leid, und es sei nicht seine Absicht gewesen, den Mann zu verletzen.

Der Beschuldigte war nach eigenen Angaben unter anderem als Personalberater tätig, hat sich in letzter Zeit aber vermehrt der künstlerischen Arbeit in diversen Facetten gewidmet. Auch habe er als „Streetworker“ mit dem Ziel gewirkt, ein Jugendzentrum einzurichten. Ja, und er habe „überlegt, Bürgermeister von Lilienthal zu werden“. Aus seiner Feder soll es auch ein „Konzept zur Sicherung und Herstellung des Rechts“ geben.

Das Opfer schilderte das gesamte Geschehen am Dienstag ganz anders. Der Nebenkläger sagte bei seiner Zeugenvernehmung, der Bruder seiner Freundin habe ihn verdächtigt, die Frau umgebracht zu haben, es habe vermehrt Streitereien gegeben. Der „sehr schlaue, intelligente Junge“ habe sich sehr verändert gehabt. Am Tattag sei der Mann „total besoffen“ gewesen und habe ihn „abgestochen“.