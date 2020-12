Buchvorstellung beim Zirkus Eldorado (von links): Richard Thiel, Bill Thiel und Tilo Thiel auf ihrer Anlage in Lilienthal. (Christiane Seeger)

Lilienthal. Der Mitglieder des Lilienthaler Mitmachzirkus' Eldorado sind durch die Corona-Beschränkungen hart getroffen. Seit Beginn der Pandemie im März dürfen sie nicht mehr arbeiten. Die Familie Thiel leidet unter den finanziellen Einbußen. Und auch der Kontakt mit dem Publikum und den Kindern fehlt allen sehr. Katrin Förster hat die Familie im September besucht. Die traurige Stimmung der sonst so fröhlichen Zirkusfamilie hat sie zu einer einmaligen Hilfsaktion motiviert: Förster hat ein Kinderbuch geschrieben. Der Reinerlös ist für den Zirkus bestimmt.

Ein Kinderbuch wollte sie schon immer schreiben, sagt die Autorin. Nun hat sie diesen Traum für einen guten Zweck verwirklicht. Vor vier Jahren haben die Kinder der Familie Förster, Feenja und Finley, beim Zirkus Eldorado mitgemacht. Sie waren hellauf begeistert. Die studierte Pädagogin Förster überzeugte das Konzept der Zirkusfamilie. Als Mutter sei sie berührt gewesen, was die Familie Thiel in einer Woche vollbracht hat.

Ehemann und Bruder unterstützen

Auch auf fachlicher Ebene zeigt sie sich schwer begeistert. Das Konzept der Familie sei stimmig und wirke nachhaltig. Die Kinder wüchsen in einer Woche über sich hinaus. Durch den Applaus in den Vorführungen würde Dopamin im Gehirn ausgeschüttet. Dieses verstärke den Lerneffekt enorm. In der jetzigen schwierigen Lage wolle sie der Familie Thiel etwas zurückgeben. Sie möchte „ein Licht der Hoffnung für den Zirkus“ bringen, sagt Katrin Förster.

Unterstützung habe sie durch ihren Mann Lars erfahren, der sich verstärkt um die Familienarbeit gekümmert hat. Sie überzeugte auch ihren Bruder, Markus Häveker, in das Projekt einzusteigen. Der Ingenieur hat das Buch liebevoll illustriert. Er hat die Hauptfiguren sogar mittels 3D-Drucker aus der Bücherwelt in die reale Welt gebracht. Ursprünglich plante die Autorin, das Buch gegen eine Spende abzugeben. Doch dieses sei leider nicht möglich. Als Autorin müsse sie das Buch verkaufen. Der Reinerlös müsse versteuert werden. Nach Abzug der Druckkosten und Steuern bleiben etwa fünf Euro pro Buch übrig. Der Betrag wird in einem Depot beim Futtermittel-Lieferanten angelegt und wird für Lieferungen an den Zirkus verrechnet.

Die Zirkusfamilie Thiel wurde von den Kontaktbeschränkungen mitten in einem Schulprojekt getroffen. Von heute auf morgen herrschte Stillstand. Normalerweise wäre der Alltag durchstrukturiert. Ihnen allen fehle der Kontakt und die Arbeit mit den Kindern sehr, berichten sie. Es sei schön zu beobachten, wie sich ängstliche Kinder in einer Woche zu selbstbewussten wandeln. Diese Bestätigung ihrer Arbeit fehle ihnen. Denn natürlich gefalle es auch den Kindern im Zirkus. Sie fänden die Schul- und Ferienprojekte herrlich. Es habe schon Kinder gegeben, die sich Geschichten ausdachten, damit der Zirkus nicht abreisen könne. Andere hätten sich vor den Eltern im Lastwagen versteckt, um nicht abgeholt zu werden, berichten die Thiels.

Nach und nach durften Zoos und Wildparks wieder öffnen, auch Freizeitparks. Nur der Zirkus musste geschlossen bleiben. Denn die Schulen ließen keine fremden Personen auf das Gelände. Die Stimmung in der Familie sei daher getrübt. „Wir wollen arbeiten, aber dürfen nicht“, so Bill Thiel.

Tannengrün für die Kamele

Die freie Zeit werde daher genutzt, um Arbeiten auf dem Gelände am Lilienthaler Ortsrand durchzuführen: Reparaturen würden erledigt und die Zirkuswagen neu lackiert. Aber das sei kein Ersatz für die Arbeit mit dem Publikum. Die schlechte finanzielle Lage komme hinzu. Bill Thiel zufolge hat die Familie bislang kein Hilfsprogramm in Anspruch genommen. Für den Mitmachzirkus sei keine passende Kategorie dabei. Das ganze System sei kompliziert und bürokratisch. Aber auch in schlechten Zeiten sei man immer irgendwie durchgekommen.

So hätten Schulen Spendenaktionen durchgeführt. Hin und wieder kämen Sachspender und brächten altes Brot oder Tannengrün für die Tiere. Man glaube es kaum, aber das sei ein Leckerbissen für die Kamele. Auch warme Winterkleidung sei gespendet worden. Dafür seien die Thiels dankbar.

Als er von der Aktion der Familie Köster erfuhr, war der sonst stets wortgewandte Bill Thiel erst einmal sprachlos, was so gut wie nie vorkomme, wie seine Brüder betonen. Das, was die Familie Förster für den Zirkus Eldorado tut, „geht direkt ins Herz. Das hat noch niemand für uns gemacht“, so Bill Thiel. Die Zirkusfamilie lässt sich nicht unterkriegen: „Wir geben nicht auf, auch wenn wir erst in fünf Jahren weitermachen können“, verspricht Bill Thiel.

Zur Sache

Mehrere Verkaufsstellen

Das Buch „Wurzelwichtel und das Weihnachtswunder“ handelt von einer Wichtelfamilie, die ihr Zuhause verliert. Mit einer Landkarte wollen sie den Weg ins Lilienthaler Gehölz finden. Leider ist die Karte beschädigt, die Wichtel biegen falsch ab und landen schlussendlich im Zirkus Eldorado. Da es in der Wichtelwelt keinen Zirkus gibt, sind die Wichtel überzeugt, in einem Schloss gelandet zu sein. Den Clown halten sie für den König. Leider können die Zirkusleute die Wichtel nicht sehen. Um auf sich aufmerksam zu machen, spielen diese Streiche. Zwei Lilienthaler Kinder, denen es nicht so gut geht, landen durch Zufall ebenfalls im Zirkus. Vor Heiligabend kommt es dann zu einem unglaublichen Showdown.

Die lustige und rührende Geschichte ist gedacht für Kinder von fünf bis zwölf Jahren. Das Buch ist gebunden, liebevoll illustriert und hat 168 Seiten. Es ist zum Preis von zwölf Euro an mehreren Verkaufsstellen in der Gegend erhältlich: Gartencenter Weingärtner, Natur-Blume, Blumenhaus Meyer und Edeka Breiding, Mo's Pizza, alle in Lilienthal; Praxis für Sprachtherapie Cordes in Ottersberg und direkt bei der Autorin. Über die eigens eingerichtete Website www.weihnachtswichtel.club können auch im Lockdown Bestellungen aufgegeben werden.