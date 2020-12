Einen Klassensatz des Buches "Die Moorkommissare" erhielten die Lehrerinnen Heike Brüning und Andrea Schwarz für das Projekt Moorkiepe von Franz Beckfeldt, Christa Warncke, Barbara Thiel und Gunnar Meierdierks (Vorsitzender Findorff-Heimatverein). (Undine Mader)

Grasberg. Im Frühling hatten die beiden Lehrerinnen Andrea Schwarz und Heike Brüning bei der Eröffnung des Findorff-Jahres ihr Projekt Moorkiepe auf dem Grasberger Findorffhof vorgestellt. Mit der Materialsammlung rund um den Moorkommissar, Torfabbau und das Leben im Moor soll Kindern dieses Stück Heimatgeschichte näher gebracht werden. Das Jubiläumsjahr zum 300. Geburtstag von Jürgen Christian Findorff hatte kaum begonnen, als es coronabedingt schon wieder zum Erliegen kam. Auch die Moorkiepe konnte pandemiebedingt nicht wie geplant an Schulen verliehen werden, so Andrea Schwarz. Gewachsen ist die Materialsammlung trotzdem. Inzwischen passe sie nicht mehr in einen Pkw und auf dem Findorffhof erhielt sie eine neuerliche Erweiterung: einen Klassensatz des Buches „Die Moorkommissare“ von Christa Warncke und Barbara Thiel. Während der Vorbereitungen zum Findorffjahr stellte die Grasberger Bürgermeisterin Marion Schorfmann fest, dass es im Jubiläumsjahr jede Menge Veranstaltungen für Erwachsene gebe, also jene, die um das Wirken des Moorkommissares schon wissen. Was ist mit den Kindern, fragte sie sich? Der Grasberger Findorff-Heimatverein zog mit, es fanden sich weitere Sponsoren, wie den Landschaftsverband Stade. Die Idee zu einem Buch war geboren.

Nun klingt das Thema nicht gerade nach einem spannenden Kinderbuch. Ein Trugschluss. Die Autorinnen Christa Warncke und Barbara Thiel haben mit den Hinnerks bewiesen, dass sie Wissen äußerst fröhlich verpackt in ihren Büchern und Hörspielen transportieren können. Genauso heiter verwandelten sie Findorffs Leben und jede Menge Wissenswertes rund ums Moor in eine lebendige bunte Geschichte, die selbst im Erwachsenen das Kind wieder erweckt.

Nur eine Frage habe er noch, lachte etwa der Vorsitzende der Grasberger Beringhoff-Stiftung, Franz Beckfeldt, bei der Buchübergabe: „Warum isst der Dierk vun Grasbarg Kerzen?“ Autorin Christa Warncke erklärte, sie möge es, wenn ihre Figuren ein bisschen magisch oder verrückt seien. Die Beringhoff-Stiftung hat das Buch mit 6000 Euro unterstützt. Es passe genau zu den Statuten der Stiftung, so ein sichtlich begeisterter Beckfeldt: „Jugend- und Altenhilfe sowie Heimatpflege.“

Sensibilisierung für Landschaft

Er lobt: „Das ist ein Lehrbuch.“ Und er sei überzeugt, dass auch die Eltern der Kinder, die es lesen, noch etwas davon lernen. Auch die Verantwortlichen der Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse KIBUM sagen in einer Rezension über das Grasberger Buch: „Die Moorkommissare sind ein guter Begleiter für einen nächsten Ausflug ins Moor, um eine einzigartige Landschaft sensibler wahrzunehmen.“ Als fächerübergreifendes Unterrichtsmaterial eigne sich dieses Buch bestens, bestätigen die Lehrerinnen Andrea Schwarz und Heike Brüning. Der mögliche Einsatz reicht von Deutsch und Plattdeutsch über Religion bis Sachkunde und Mathematik. Und Moorgeschichte zum Anfassen liefern andere Utensilien aus der Moorkiepe wie etwa Holschen, altes Torfstechwerkzeug oder Torfsoden.

2000 Stück der Moorkommissar-Bücher wurden in der ersten Auflage gedruckt. In Grasberg haben es vor Kurzem alle Kita- und Grundschulkinder erhalten. Und im Landkreis Bremervörder komme es besonders gut an, freut sich Barbara Thiel. Auch bis Köln oder Frankfurt seien die Bücher schon gegangen. Lehrerinnen, Autorinnen und Sponsoren sind sich einig: „Das ist ein Stück Heimat zum Verschicken.“