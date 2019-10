Bühne frei für junge Musiker

Jazzsängerin Aleksandra Lison ist auch mit dabei. (fr)

In der Reihe Klubkonzerte Lilienthal heißt es am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr im Kulturzentrum Murkens Hof, Klosterstraße 25, Bühne frei für junge Musikerinnen und Musiker am Klavier. Die Kulturinitiative Nordwest veranstaltet seit ihrem Bestehen unter dem Motto „Bühne frei“ Konzerte, in denen junge Musikerinnen und Musiker ihr Können gemeinsam mit Berufsmusikern vorstellen. Diesmal erhalten junge Klavierschüler im Alter von acht bis 18 Jahren die Möglichkeit, sich in professionellem Umfeld einem größeren Publikum präsentieren. Das professionelle Rahmenprogramm gestalten das Klaus Möckelmann Trio und die junge Pop- und Jazzsängerin Aleksandra Lison, Musikstudentin aus Hannover, die mit warmer Stimme einige ihrer Lieblingssongs vortragen wird.

Karten zum Preis von zehn Euro (Kinder und Jugendliche frei) gibt es im Kundenzentrum der Osterholzer Stadtwerke, in allen Geschäftsstellen der Volksbank Osterholz Bremervörde und online auf www.vbohz.de sowie an der Abendkasse.

Im Sommer hatte der Musiker und Klavierlehrer Klaus Möckelmann die Klubkonzerte Lilienthal auf die Beine gestellt. Die Reihe umfasst insgesamt fünf Konzerte mit Musik von Jazz bis Swing. Den gemeinnützigen Verein Kulturinitiative Nordwest hatte Möckelmann 2016 gegründet und mit ihm auch die Veranstaltung „Kulturfest Lilienthal“ ausgerichtet.