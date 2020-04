Die Unterschriftensammlung zum niedersächsischen Volksbegehren "Artenvielfalt – Jetzt!" beginnt voraussichtlich einen Monat später als geplant. (Sven Hoppe/dpa)

Landkreis Osterholz. Die Corona-Pandemie hat die für April geplante Unterschriftensammlung zum Volksbegehren „Artenvielfalt – Jetzt!“ einstweilen ausgebremst. Das auf Kreisebene gegründete Unterstützer-Netzwerk erklärt dazu, aufgeschoben sei nicht aufgehoben: „Wir sind sehr zuversichtlich, bald nach Lockerung der Maßnahmen loslegen zu können“, sagen Lüder Kreft und Claus Neubauer vom Naturschutzbund (Nabu). Der Nabu zählt neben BUND, Linken und Grünen, Biologischer Station (Bios) und Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz zu den Gründungsmitgliedern des kreisweiten Bündnisses. Dessen Orga-Team will die Kräfte der Umweltschutzgruppen und -initiativen, Firmen und politischen Parteien im Landkreis Osterholz bündeln.

Mit dem Volksbegehren sollen die niedersächsischen Ausführungsbestimmungen zum Bundesnaturschutzgesetz reformiert werden. Die Initiatoren fordern mehr Vielfalt in der Landschaft und weniger Pestizideinsatz, den Erhalt von artenreichen Wiesenlandschaften und naturnahem Wald. Auch solle der Ökolandbau in Niedersachsen erheblich gesteigert werden. Das Netzwerk will die Verschiebung des Kampagnenstarts um einen Monat nutzen, um weitere Aktive einzubinden und Material für die Unterschriftensammlung in den Gemeinden des Osterholzer Kreisgebiets zu verteilen.

„Wir engagieren uns, damit in Niedersachsen mehr dafür getan wird, um die Lebensgrundlagen für uns alle zu erhalten“, betont Dörte Gedat von den Grünen und spricht damit die Gefährdung durch Klimawandel und Artensterben an. „Wir können nicht von Brasilien verlangen, den Regenwald zu schützen und bei uns über 90 Prozent der Moore und Wälder wirtschaftlich nutzen“, bekräftigt Bios-Mitarbeiter Hans-Gerhard Kulp.

Das Netzwerk ist unter der E-Mail-Adresse artenvielfalt.jetzt.osterholz@posteo.de zu erreichen. Weitere Informationen im Internet unter www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt.