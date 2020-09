In Timmersloh schreitet der Breitbauausbau voran. Doch jetzt gibt es Ärger. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. Die Glasfaserkabel sind verlegt und das lang ersehnte schnelle Internet rückt in greifbare Nähe. Doch als hätten sie nicht schon lang genug auf diesen Zeitpunkt gewartet, müssen die Timmersloher nun neue Hürden überwinden. Sie fühlen sich vor dem Abschluss neuer Verträge zu teuren Tarifen gedrängt, kritisieren schlecht informierte Berater und das ihrer Ansicht nach kundenunfreundliche Vorgehen von EWE TEL und Wesernetz. Betroffene Timmersloher haben in ihrer Not jetzt den Beirat um Unterstützung gebeten.

Im Frühjahr 2021 sollen die Anschlüsse in allen 230 Haushalten freigeschaltet sein. Bis dahin könnte es noch eine Menge Unmut geben. Unter anderem haben die Timmersloher den Verdacht, der Netzbetreiber will ihnen derzeit einen teureren Tarif verkaufen als ursprünglich angeboten. „Angeblich gibt es den Tarif, für den sich viele entschieden haben, nicht mehr“, berichtet Ulricke Kleemeier. Um den Hausanschluss nicht extra zu bezahlen, habe sie einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Jetzt soll sie nach eigenen Angaben einen neuen Vertrag abschließen, der mehr Leistung beinhaltet, aber auch teurer ist: „Auf die zwei Jahre gerechnet würden wir 30 Euro mehr bezahlen“, hat Kleemeier ausgerechnet. Sie fühlt sich von der EWE TEL/Wesernetz verschaukelt. Beiratsmitglied Jürgen Klaes (Grüne) bestätigte am Dienstag: „Die Berater haben versucht, mir einen Vertrag aufzuschwatzen, den ich nicht haben wollte.“ So gehe es vielen der meist älteren Kunden in Timmersloh. CDU-Politikerin Helga Dwortzak sagte: „In den Anträgen ist ein Endprodukt drin, das wir uns so definitiv nicht ausgesucht haben.“

Kritik äußerten die Timmersloher auf der Beiratssitzung im Saal der Kirchengemeinde auch am Service. Dwortzak sagte, es sei kurios, wenn gerade ältere Bürger ins Kundenzentrum an der Sögestraße in Bremen-Mitte bestellt würden oder einen Vertrag am Telefon abschließen sollten. Verbraucherschützer warnen regelmäßig davor, am Telefon Daten preiszugeben oder Zusagen zu machen. Wer indes den umständlichen Weg in die City vornehme – Timmersloh ist bekanntlich nicht an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden – trifft laut Ulricke Kleemeier womöglich auf unvorbereitete Kundenbetreuer. „Ich bin unverrichteter Dinge wieder gefahren“, sagt sie. „Auf die Telefonnummer eines Ansprechpartners für Geschäftsanschlüsse warte ich schon zwei Wochen.“ Das Vertragsformular per Post oder Mail zuzuschicken, habe der Berater abgelehnt.

„Dabei liegen die Adressen aller, die wechseln müssen, vor“, sagt Ulricke Kleemeier. Befremdlich empfindet Helga Dwortzak die Ankündigung, dass die Timmersloher vorübergehend eine neue Telefonnummer bekommen sollen, bis die Telekom die gewohnte Nummer freigibt. „Das geht für Geschäftsleute gar nicht“, schimpfte sie im Beirat.

Unsicherheit gibt es offenbar auch bei der Frage, wann die jetzigen Telefonanschlüsse der Telekom abgeschaltet werden und zu welchem Zeitpunkt die neuen Anschlüsse beantragt werden müssen, damit das Telefonieren möglichst durchgehend möglich ist. „Nicht alle, die jetzt einen Anschluss bekommen, wollen auch schnelles Internet und kümmern sich um einen neuen Vertrag“, gibt Jürgen Klaes zu bedenken.

Wolfgang von Oehsen aus Timmersloh bat den Beirat, der EWE TEL und Wesernetz „Dampf zu machen“, damit alle 230 neuen Anschlüsse, wie versprochen, auch wirklich im Frühjahr 2021 umgestellt sind. Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe sagte zu: „Wir können auf den großen Unmut hinweisen, der hier herrscht.“ Die vielen speziellen Fragen müssten aber die Anbieter klären.

Auf Anfrage der WÜMME-ZEITUNG teilte Wesernetz-Sprecher Christoph Brinkmann mit, dass es den vielfach gewünschten Tarif Giga Glas 75 immer noch gebe, der im April angebotene, günstigere Preis aber nur zeitlich begrenzt verfügbar gewesen sei. Außerdem „muss kein Kunde einen Tarif per Telefon abschließen, dafür ist das Kundencenter da“, so Brinkmann. Sei es den Kunden nicht möglich, dort zu erscheinen, bleibe nur die telefonische Beratung. „Die Verträge werden aber nicht am Telefon abgeschlossen, sondern es werden nur alle Daten erfasst“, der Auftrag werde per Post zur Unterschrift an den Kunden geschickt. Ihre Verträge müssten die Timmersloher frühestens im ersten Quartal 2021 kündigen. Sobald die Bauphase abgeschlossen sei, könne Wesernetz einen Termin nennen.

Der technische Ausbau indes geht offenbar gut voran. Laut Ortsamtsleiter Bramsiepe sind 80 Prozent der Arbeiten erledigt. „Wesernetz rechnet damit, dass die Tiefbauarbeiten Ende Oktober abgeschlossen sein werden.“ Für die 230 Objekte, die bis Frühjahr mit schnellem Internet versorgt werden könnten, liegen 187 Anträge für einen Hausanschluss vor. 40 Hausbesitzer haben sich laut Anbieter für einen Tarif entschieden, 50 Verträge seien ausgehändigt, aber noch nicht unterschrieben.