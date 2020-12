Wolfgang Klüver hat mit anderen Engagierten auf dem Platz zur Linde einen Weihnachtsbaum aufgestellt. (Sabine von der Decken)

Borgfeld. Wolfgang Klüver schaut zufrieden in den zwölf Meter hohen, mit acht Lichterketten illuminierten Tannenbaum. Wie seit vielen Jahren steht der geschmückte Baum in der Weihnachtszeit auch in diesem Jahr wieder auf dem „Platz zur Linde“, dem Borgfelder Dorfplatz. Längst fühlen sich alteingesessene Borgfelder für die Weihnachtsbeleuchtung ihres Dorfes verantwortlich und sorgen dafür, dass ihr Ortsteil Weihnachtsflair bekommt. „Das ist unser persönliches Engagement für unser Dorf“, sagt Klüver.

Seitdem er im Bereich Hebebühnen tätig ist, sei er mit von der Partie, sagt er. Wie lange es die Tradition der Weihnachtsbeleuchtung in Borgfeld überhaupt gibt, das weiß er auch nicht so genau, Klüver geht aber davon aus, dass Borgfeld schon seit mehr als 20 Jahren vor Weihnachten leuchtet. Erst war es nur der große Weihnachtsbaum in Borgfelds Mitte, der mit einigen Lichterketten für weihnachtliche Stimmung im Dorf sorgte. „Aber die Weihnachtsbeleuchtung hört nicht beim Tannenbaum auf“, sagten sich die aktiven Borgfelder. Seitdem hängen ehrenamtliche Helfer jedes Jahr aufs Neue zusätzlich zu den Lichterketten am Weihnachtsbaum noch 17 Sterne an die Lichtmasten der Borgfelder Heer- und Landstraße.

Umstellung auf LEDs

Waren es anfangs Mitglieder des Borgfelder Schützenvereins, die sich für die weihnachtliche Stimmung verantwortlich fühlten, beteiligte sich nach einer Weile auch der Bürgerverein an der Weihnachtsaktion. Er entlastete durch das Sammeln von Spenden das Budget. Denn allein im Weihnachtsbaum hängen um die 120 Glühbirnen. Da die Glühbirnen 16 Stunden am Tag leuchten, war der Stromverbrauch bis vor drei Jahren gigantisch. Denn dann stellte die ehrenamtliche Mannschaft bestehend aus Wolfgang Klüver, Klaus Heuer vom Bistro Confetti, Elektriker Jürgen Woynowski, Landwirt Hans-Lüder Behrens von Butendiek, Fuhrunternehmer Hans Dressler, Gunda Meyer, die jedes Jahr die Geschenke neu einpackt, und einige weitere Hilfskräfte, die Beleuchtung auf sparsamere LEDs um. Deren Anschaffung verursachte ebenfalls Kosten. Seitdem aber wird weniger Strom verbraucht, sagt Klüver mit zufriedenem Blick auf die im Weihnachtsbaum hängenden Leuchtmittel.

Obwohl Borgfeld zu Bremen gehört, fühle man sich dort nach wie vor als Dorfbewohner, betont Klüver. Und daher nahmen sich die Borgfelder auch an der Illumination umliegender Dörfer ein Beispiel. Ohne ehrenamtliches Engagement allerdings würde Borgfeld dunkel bleiben. So sind es nicht nur die zahlreichen Stunden, die die Borgfelder für Borgfelder opfern, sondern auch der Einsatz von Klüvers Hebebühne, die er kostenlos zur Verfügung stellt, Hans Dresslers Lkw mit Kran, der den Weihnachtsbaum transportiert, aufrichtet und in die vorbereitete Hülse im Dorfplatz setzt. „In Handarbeit geht das nicht“, so Klüver. Auch die Borgfelder Feuerwehr ist in die Aktion involviert, lagern doch bei ihr Lichterketten und Sterne.

Beirat gibt Geld

Bekamen die ehrenamtlichen Weihnachtsmänner in manchen Jahren eine stattliche Tanne geschenkt, mussten sie diesmal in die Tasche greifen. Manchmal ist es die eigene, manchmal finanziert sich die Weihnachtsaktion aus Spenden oder wird wie in diesem Jahr vom Beirat mit 500 Euro aus den sogenannten Globalmitteln unterstützt. Die Bürger danken den Ehrenamtlichen das Engagement für das Dorf durch freundliche Worte und kleine Gesten. Auch Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe ist dankbar, dass es Menschen gibt, die sich um die Weihnachtsbeleuchtung des Ortsteils kümmert.

„Wir leben das Dorf noch und das macht es lebenswert“, beschreibt Wolfgang Klüver die Beweggründe der ehrenamtlich Engagierten. Es sei die gegenseitige Hilfe, die den besonderen Dorfcharakter ausmache, sagt er. „Wir passen aufeinander auf.“