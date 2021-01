Wo soll nur all der deutsche Atommüll endgelagert werden? Derzeit läuft eine bundesweite Suche. (DPA)

Landkreis Rotenburg. Auch über das Jahr 2021 hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger am Verfahren zur Endlagersuche beteiligen. Darauf weist Diana Feuerer vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) hin. Sie bezieht sich auf den am Dienstag in der Wümme-Zeitung veröffentlichten Artikel „Atommüll: Bürger können fragen“, in dem Mitglieder der Grünen-Kreistagsfraktion mit der Aussage zitiert werden, dass die Einspruchsmöglichkeiten für Bürger 2021 enden und danach nur noch die betroffenen Kommunen intervenieren könnten.

Diese Information von den Grünen sei nicht korrekt, so Feuerer. So seien für die Folgejahre über 2021 hinaus in der zweiten Suchphase der Endlagersuche Regionalkonferenzen geplant, an denen sich alle Bürger und Bürgerinnen der betroffenen Teilgebiete beteiligen könnten. „In der zweiten Suchphase werden übertägige Erkundungen möglicher Standorte stattfinden“, so Feuerer. Aktuell befinde man sich noch in der ersten Suchphase, in der die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mbH mögliche Gebiete anhand der wissenschaftsbasierten Kriterien eingrenze.

Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung führe die Aufsicht über „das ergebnisoffene Suchverfahren für ein bestmöglich geeignetes Endlager für hochradioaktiven Abfall in Deutschland“, erklärt Feuerer. Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Endlagersuche sei ebenfalls beim Bundesamt verankert. Mit der Suche beauftragt sei ein bundeseigenes Unternehmen, die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mbH. Am 28. September habe die BGE einen Zwischenbericht veröffentlicht, in dem mögliche Teilgebiete für ein Endlager anhand rein geologischer Gesichtspunkte ausgewählt worden seien.

Öffentliche Online-Sitzungen

Möglichkeiten für eine Beteiligung böten sich Interessierten auf der Online-Beteiligungsplattform, auf der der Zwischenbericht der BGE laufend kommentiert werden könne. Das Bundesamt als Betreiber der Plattform stelle sicher, dass die Kommentare der Online-Plattform gesichert und an die BGE weitergeleitet würden. Alle Informationen seien unter www.endlagersuche-infoplattform.de abrufbar.

Die Arbeitsgruppe, die das Programm für die Fachkonferenz Teilgebiete vorbereite, treffe sich immer mittwochs von 19 bis 21 Uhr. Die Online-Sitzungen seien öffentlich. Anmelden können sich interessierte Bürger und Bürgerinnen bis jeweils dienstags davor per E-Mail an geschaeftsstelle@fachkonferenz.info. Fragen zur Fachkonferenz Teilgebiete könnten Bürger und Bürgerinnen von Montag bis Freitag, jeweils 9 bis 17 Uhr, auch an die Geschäftsstelle unter geschaeftsstelle@fachkonferenz.info oder per Telefon unter 030/ 18 43 21 72 22 stellen.

In der laufenden ersten Phase der Endlagersuche sei als erstes formelles Beteiligungsformat zunächst die Fachkonferenz Teilgebiete geplant. Auf den Terminen der Fachkonferenzen könnten sich alle teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger, Vertreter und Vertreterinnen der Kommunen und gesellschaftlicher Organisationen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler inhaltlich mit dem Zwischenbericht der BGE auseinandersetzen und beraten. Die Auftaktveranstaltung fand online am 17. und 18. Oktober 2020 statt. Dabei habe die BGE ihren ersten Zwischenbericht erläutert, und es seien organisatorische Grundlagen für die weiteren Beratungstermine der Fachkonferenz gelegt worden. Vom 4. bis 7. Februar findet die erste von insgesamt drei Beratungsterminen online statt. Eine Anmeldung ist bis 29. Januar möglich unter www.endlagersuche-infoplattform.de/erster-beratungstermin. Die Veranstaltung wird coronabedingt als rein digitales Format mit interaktiven Beteiligungsmöglichkeiten geplant.

Zur Sache

Mittwoch ab 17 Uhr Online-Veranstaltung zur Atommüll-Endlagersuche

Ein eigenes Beteiligungsformat zur Atommüll-Endlagersuche bietet der Landkreis Rotenburg in einer Online-Veranstaltung am Mittwoch, 20. Januar, von 17 Uhr bis 19 Uhr an. Andreas Sikorski und Timo Quander aus der Abteilung Atomaufsicht und Strahlenschutz des niedersächsischen Umweltministeriums werden an diesem Abend das Standortsuchverfahren für ein atomares Endlager erläutern und stehen für Nachfragen und eine Diskussion zur Verfügung. Grundlage ist der vorliegende Zwischenbericht zu potenziell geeigneten Gebieten für ein Endlager im Bundesgebiet. Die ermittelten Gebiete betreffen auch große Teile des Landkreises, da sich auch dort Tongestein und Salzstöcke im Untergrund befinden. Wer an der Online-Veranstaltung teilnehmen möchte, braucht einen Zugangslink, den es per E-Mail an regionalplanung@lk-row.de gibt. Der Landkreis arbeitet mit dem Anbieter „Cisco Webex“. Es ist außerdem vorgesehen, die Präsentationen nach der Veranstaltung auf der Internetseite des Landkreises unter www.lk-row.de zur Verfügung zu stellen.