Hermann Vinke ist Sprecher des Borgfelder Forums. (Maximilian von Lachner)

Borgfeld. Das Borgfelder Forum lädt zu einem Treffen ein. Thema ist unter anderem die Standortfrage für ein zukünftiges Dorfgemeinschaftshaus. Nach dem Aufschlag des neuen Fördervereinsvorsitzenden für ein Dorfgemeinschaftshaus, Wendelin Seebacher, in Kooperation mit der Borgfelder Kirchengemeinde, will die Initiative Borgfelder Forum diesen Vorschlag bewerten und diskutieren. Dazu treffen sich Bürgerinnen und Bürger am Montag, 2. September, ab 19.30 Uhr im Ortsamt in der Borgfelder Landstraße 21. Das Treffen ist öffentlich. Gäste sind willkommen, teilt Sprecher Hermann Vinke mit.

Die Initiative Borgfelder Forum hält bislang am Standort des Warft-Geländes für die Entstehung eines Quartierzentrums fest. Neuste Planungen sehen vor, dass dort nicht nur ein Bürgerhaus gebaut werden soll, sondern auch ein neues Borgfelder Ortsamt und eine Polizeidienststelle. Unterstützung für das Projekt erhält die Gruppe um Hermann Vinke und Carsten Böning von Teilen des Borgfelder Bürgervereins sowie von Mitgliedern des Fördervereins für ein Dorfgemeinschaftshaus. In den vergangenen Wochen sammelten die Aktiven über 300 Unterschriften, um ihre Projektidee voranzutreiben.

Bislang war der Bau eines Bürgerhauses auf dem Gelände der Warft politisch nicht durchsetzbar. Im Förderverein für das Dorfgemeinschaftshaus gibt es inzwischen drei Flügel: Der neue Vorsitzende Wendelin Seebacher favorisiert einen Bürgertreffpunkt im Gebäude-Ensemble der Borgfelder Kirchengemeinde – dem alten Pfarrhaus, dem Gemeindesaal, dem Pastorenhaus und einem Neubau im Gemeindegarten. Eine weitere Gruppe um Bürgervereinsmitglied Johannes Rehder-Plümpe spricht sich für ein Dorfgemeinschaftshaus im Ratsspiekerpark aus und eine dritte Gruppe um den Bürgervereinsvorsitzenden Heiko Wagener will ein Projekt realisieren, das zeitnah angegangen werden kann.