Der Bürgerfonds soll da helfen, wo der Sozialstaat nicht helfen kann. (frei)

Lilienthal. Zeitweise lief die Debatte im Ausschuss für Bürger und Innere Dienste der Gemeinde Lilienthal am Dienstagabend aus dem Ruder. Der Ausschussvorsitzende John Hansen (FDP) hatte Mühe, die Geschäftsordnung durchzusetzen. Dabei ging es im Grunde um eine „gute Idee“, wie Bürgermeister Kristian W. Tangermann (CDU) betonte. Die Idee kam vom Sozialen Runden Tisch der Gemeinde Lilienthal. Der Arbeitskreis möchte nach dem Ritterhuder Vorbild einen Bürgerfonds einrichten. „Lilienthal hilft“ wäre der erste Fonds dieser Art in der knapp 20 000 Einwohner-Gemeinde an der Wümme.

SPD-Ratsfrau Andrea Vogelsang war als Gast im Ausschuss und stellte als Mitglied des Sozialen Rundes Tisches den Bürgerfonds vor. Sie warf mit einem Beamer schöne bunte Bilder an die Wand, Bilder von einem Gremium, das Gutes tut, wenn Menschen durch das soziale Netz fallen. Andrea Vogelsang: „Der Bürgerfonds kann da helfen, wo der Sozialstaat nicht helfen kann.“ Ob Privatperson oder Firma, alle könnten spenden und bekämen eine Quittung. Jeder dürfe Vorschläge machen, wem das Geld zugute kommen solle. Das könne die alte Dame sein, die sich keine neue Brille leisten kann, oder die Familie, die kein Geld für Geburtstagsgeschenke hat.

„Es gibt so viel versteckte Armut“, betonte Vogelsang im Ratssaal und appellierte an den Fachausschuss, die Einrichtung eines solchen Bürgerfonds zu unterstützen. Die Abwicklung und Ausschüttung der Spenden erfolge über die Gemeindeverwaltung, erklärte Vogelsang. Ein Gremium aus sieben Personen – inklusive Bürgermeister, exklusive sonstige Politiker – entscheide darüber, wer im Einzelfall unterstützt werde, unbürokratisch und wenn es sein müsse auch ganz schnell. „Es geht um Teilhabe“, so Vogelsang in ihrem Plädoyer für einen Bürgerfonds.

Der Ausschussvorsitzende John Hansen (FDP) begrüßte den Vorschlag genauso wie Bürgermeister Kristian W. Tangermann (CDU). Auch SPD-Ratsherr Oliver Blau sprach sich für die Einrichtung eines Bürgerfonds aus: „Das ist eine gute Sache. Der Bürgerfonds hilft da, wo der Staat wegschaut.“ Tangermann führte den Gedanken weiter aus: „Die Verwaltung kann nur innerhalb der gesetzlichen Vorgaben unterstützen. Ein Fonds kann dort einspringen, wo es keinen Rechtsanspruch gibt.“

Linkenpolitiker Andreas Strassemeier indes hatte Bedenken: „Noch eine Institution, die Spenden haben möchte.“ Er sieht vor allem die Konkurrenz zu bestehenden Vereinen und Organisationen wie zum Beispiel der Weihnachtshilfe. Auch Grünen-Politikerin Erika Simon fand die Idee zwar gut, hatte aber kein gutes Gefühl bei der Umsetzung. Man müsse auch die Interessen anderer wie zum Beispiel der Bürgerstiftung berücksichtigen. Harald Rossol von den Querdenkern machte die Kritik konkret: „Wir haben schon genug Vereine und Institutionen in Lilienthal, die sich über Spenden freuen.“ Zudem kritisierte er, dass die Gemeindeverwaltung durch die Verwaltung des Bürgerfonds unnötig aufgebläht werde. Harald Rossol: „Wir brauchen keinen Bürgerfonds. Die unbürokratische Hilfe, von der die Rede ist, gibt es in Lilienthal schon.“

„Ich denke, hier wird gerade eine gute Idee zerredet“, meldete sich Tanja Ruczynski (CDU) zu Wort. Rolf Nordmann (SPD) hatte lange geschwiegen und konnte offenbar nicht länger nur zuhören. Er appellierte an den Ausschuss, den Titel des Bürgerfonds „Lilienthal hilft“ als „Weckruf“ zu nehmen. „Hier soll gezielt geholfen werden. Das verdient unsere Unterstützung“, betonte Nordmann. Mit sechs Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen (Strassemeier und Simon) sowie einer Nein-Stimme (Rossol) ging der Antrag des Sozialen Rundes Tisches schließlich durch den Ausschuss. Die Gemeindeverwaltung hat nun den Auftrag, die Idee zu konkretisieren. Ob es am Ende tatsächlich einen Bürgerfonds in Lilienthal geben wird, entscheidet der Gemeinderat.

Bis dahin will sich die Gemeindeverwaltung vor allem in Ritterhude erkundigen. Dort gibt es bereits einen Bürgerfonds. Dieser leistete in der Vergangenheit bereits konkrete Hilfe, etwa nach der Explosion der Ritterhuder Chemiefabrik, die Anwohner von einem Moment auf den anderen obdachlos gemacht hatte, so Andrea Vogelsang, die in Ritterhude als Gleichstellungsbeauftragte tätig ist. Das sei zugegebenermaßen ein extremes Beispiel, so Vogelsang, und erinnerte noch einmal an die alte Dame, die sich keine neue Brille leisten könne.