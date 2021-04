Was ist gut in Tarmstedt und Wilstedt? Was kann verbessert werden? Über die QR-Codes gelangt man direkt zur Umfrage. (fr)

Tarmstedt/Wilstedt. Die Einwohner der Samtgemeinde Tarmstedt sind gefragt: Im Rahmen einer jetzt gestarteten Bürgerbeteiligung können sie äußern, was sie an den Ortskernen von Tarmstedt und Wilstedt schätzen und was sie für verbesserungswürdig halten. Die Umfrage ist ein Baustein des Projekts „Lebendige Zentren Börde Oste-Wörpe“. Sie läuft bis zum 15. April, die Ergebnisse fließen in ein Entwicklungskonzept ein, das wiederum Grundlage für ein Förderprogramm ist. Um den Handlungsbedarf zu ermitteln, wurde das Planungsbüro Sweco aus Bremen beauftragt.

Wie sollen sich die Ortskerne weiterentwickeln, damit sie lebendige Zentren in der Samtgemeinde und für die Region bleiben? Wie sollen die Ortskerne in Zukunft aussehen? Welche Einrichtungen der Daseinsvorsorge fehlen? Wie kann man die Erreichbarkeit verbessern? Wie soll man mit Leerständen umgehen? Wie sollen die Gemeinden auf die teilweise fehlende Versorgung von Gütern des alltäglichen Bedarfs und den durch die Covid-19-Pandemie entstandenen Wandel reagieren? Wie kann die Aufenthaltsqualität verbessert werden? Diese und andere Themen werden abgefragt. Die Einwohnerinnen und Einwohner können aber auch eigene Ideen und Vorstellungen für die zukünftige Entwicklung einbringen.

Herauskommen soll ein Konzept mit einem gemeinsamen Zukunftsbild für die beteiligten Samtgemeinden Tarmstedt, Selsingen, Sittensen und Zeven mit vergleichbaren Zielen für jeden Ortskern. Es gehe darum, die Stärken hervorheben, um die Attraktivität der Region zu steigern, heißt es in einer Mitteilung. Das Konzept soll im Juni 2021 abgeschlossen sein. Bei der Konzepterarbeitung und der späteren Planung und Umsetzung sei die Beteiligung und Mitwirkung der Bevölkerung und der Institutionen vor Ort ein wichtiger Bestandteil.

Auskunft zur Umfrage und zum Projekt erteilt im Tarmstedter Rathaus Henning Aßmann, erreichbar unter der Telefonnummer 04283/89322 oder per E-Mail an assmann@tarmstedt.de. Der Link zur Umfrage für die Samtgemeinde Tarmstedt lautet: https://www.surveymonkey.de/r/C8VD2VF