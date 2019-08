Vor allem für Bürger aus Otterstedt und Nachbarorten wie Dipshorn und Vorwerk bietet der neue Fahrplan des Bürgerbusses Ottersberg bessere Verbindungen. (FR)

Ottersberg. Die Fahrgäste des Ottersberger Bürgerbusses können sich seit 1. August über einige kleine Fahrplananpassungen freuen. Freuen deshalb, weil Hintergrund der Umstellungen laut Bürgerbusverein mehrfach geäußerte Kundenwünsche seien. Am meisten profitieren Fahrgäste aus Otterstedt: Der erste Bus (Linie 788) verkehrt bereits 30 Minuten früher (8.10 Uhr von Ottersberg ZOB über Otterstedt-See nach Otterstedt-Nord, von dort ab 8.20 Uhr Richtung Bahnhof Ottersberg Nord mit Ankunft um 8.36 Uhr). Somit wird der Zug nach Bremen passend erreicht.

Eine Verbindung am frühen Nachmittag gibt es zusätzlich um 14.10 Uhr ab Ottersberg Busbahnhof nach Otterstedt. Die Weiterfahrt dort um 14.20 Uhr führt direkt über Ottersberg nach Posthausen/Dodenhof (Ankunft: 14.45 Uhr). Mit der Rückfahrtmöglichkeit ab Dodenhof um 16.30 Uhr nach Otterstedt ergibt sich laut Verein „eine attraktive Verbindung in die Einkaufsstadt“.

Auf der Linie 789 ab Bahnhof Sagehorn über Fischerhude nach Ottersberg gilt zu beachten, dass alle bisherigen Abfahrten in Sagehorn zur „Minute 17“ nunmehr zwei Minuten früher starten. Auch an allen Haltestellen entlang der Strecke bis Ottersberg fährt der Bus zwei Minuten früher ab. Neu ist die Fahrt des Bürgerbusses um 15.15 Uhr ab Bahnhof Sagehorn Richtung Ottersberg. Damit wird der bislang fehlende Übergang vom Metronom aus Bremen hergestellt. Entfallen wird dagegen die jetzige Fahrt nach Sagehorn ab 14.53 Uhr und der Abstecher in die Molkereistraße in Fischerhude.

„Dennoch werden auch künftig noch fünf Fahrten in die Molkereistraße angeboten, obwohl die Nachfrage deutlich unter den Erwartungen liegt“, lässt der Verein wissen. Auch möchte er nochmals auf die Fahrten der Linie 788 ab Ottersberg ZOB über Wiestebruch nach Stuckenborstel hinweisen. Diese Buslinie hat täglich fünf Umsteigeverbindungen zum Bürgerbus Sottrum und wird weiterhin angeboten.

Die neuen Fahrpläne sind in den Bussen erhältlich. Zusätzlich sind die neuen Linienpläne auch im Internet auf der Homepage www.buergerbus-ottersberg.de einzusehen oder dort herunterzuladen.