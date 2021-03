Anfang April soll der Bürgerbus Grasberg-Worpswede wieder rollen. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Die Bürgerbus-Vereine Achim, Ottersberg, Oyten und Sottrum haben wollen mit Blick auf die aktuell niedrigen Inzidenzwerte im Landkreis Verden ihren Busbetrieb ab kommenden Montag wieder aufnehmen. Damit endet im Nachbarkreis eine mehr als zwölfwöchige Pause. Die Kunden des Bürgerbusses Grasberg-Worpswede müssen sich noch etwas gedulden. Auf der Internetseite des Vereins ist zu lesen, dass der Lockdown bis 26. März verlängert sei und solange fahre auch der Bürgerbus nicht.

Bezüglich einer Perspektive sagt der Vorsitzende Harald Zielinski auf Nachfrage der WÜMME-ZEITUNG: „Wir müssen wieder fahren“. Der Verein überlege, den Bürgerbus nach den Osterfeiertagen ab 6. April wieder in Betrieb zu nehmen. „Der Fahrplan für April steht schon.“ Zudem könne er sich vorstellen, dass der Bus bis 30. Juni kostenlos genutzt werden könne. Damit wolle der Verein wieder Fahrgäste gewinnen. Entschieden ist das allerdings noch nicht. „Wir müssen grünes Licht von der EVB (Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser) haben“, so Zielinski. Per Videokonferenz solle zudem besprochen werden, wer von den ehrenamtlichen Fahrern und Fahrerinnen bereit sei, sich ab April wieder hinters Lenkrad zu setzen.