Osterholz/Rotenburg. Die drastischen Einschnitte im öffentlichen Leben zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus haben sich auch am Wochenende fortgesetzt. Nachdem Verwaltungen, Vereine und Institutionen etliche Veranstaltungen abgesagt hatten, schloss sich am Sonnabend auch der Vorstand des Bürgerbus-Vereins Grasberg-Worpswede an. Somit wird der Verein seinen Fahrdienst ab diesen Montag bis auf Weiteres einstellen.

Laut Mitteilung des Ersten Vorsitzenden Harald Zielinksi und seines Zweiten Vorsitzenden Wolfgang Voßgröne wird der Fahrdienst vor allem von älteren Menschen in Anspruch genommen, die zu den besonders zu schützenden Risikogruppen gehören. Auch die ehrenamtlichen Fahrer kämen aus dieser Gruppe. Sie zu schützen sei schwierig, zumal die Bürgerbusse nur über kleine Fahrzeuge mit acht Plätzen und lediglich eine Einstiegsmöglichkeit verfügten. Daher der Beschluss, den Betrieb einzustellen.

Auch der Vorstand der Kirchengemeinde Lilienthal schränkt das Angebot drastisch ein. So sollen bis zum 19. April sämtliche Gottesdienste ausfallen. „Wir wollen so dazu beitragen, Leben zu schützen“, teilte Martin Heinlein, Vorsitzender des Kirchenvorstands, mit. Die Klosterkirche soll sonntags zwischen 10 und 11 Uhr zur inneren Einkehr geöffnet bleiben; auch die St.-Georgs-Kirche in St. Jürgen und die Truper Kapelle bleiben tagsüber geöffnet. Beerdigungen werden laut Heinlein nur noch im kleinsten Kreise stattfinden können.

Die Kirchengemeinde will die Menschen in den kommenden Wochen verstärkt über ihre Internetseite ansprechen. Dort könnte es Podcasts und Videos geben, aber auch Texte. „Wohl kann dies niemals die wirklich persönliche Begegnung ersetzen, aber in außergewöhnlichen Zeiten und angesichts der heute zur Verfügung stehenden Mittel kann digitale Kirche Chancen und Möglichkeiten anderer Formen der Gemeinsamkeit eröffnen“, teilt Heinlein mit.

Auch die Kirchengemeinden Wilstedt/Tarmstedt und Kirchtimke legen eine Corona-Pause ein. Einem Beschluss vom Freitagabend zufolge machen alle kirchlichen Gruppen und Kreise bis zum 18. April eine Pause. Gleiches gelte für den Besuchsdienst durch Ehrenamtliche und den Pastor. Die Gemeindebüros sollen nur noch nach telefonischer Rücksprache besucht werden. Als Gottesdienste finden in dieser Zeit nur die angesetzten Beerdigungen, Trauungen und Taufen im kleinen Kreis statt, Konfirmationen werden nur im Bedarfsfall verschoben, Ausweichtermine werden dann gesondert bekanntgegeben. Alle anderen Gottesdienste entfallen bis nach Ostern. Während der Gottesdienstzeit werden die Kerzen in der Kirche entzündet und die Gemeindeglieder zur häuslichen Andacht eingeladen. Die Glocken läuten dazu, und die Kirchen sind für einzelne Besucher zum kurzen stillen Gebet geöffnet. Die Kirchengemeinden in der Region rufen ihre Mitglieder zur Fürbitte für alle Betroffenen in dieser besonderen Situation auf.

Seit diesem Montag sind Schulen und Kindergärten geschlossen. Davon sind in der Region tausende Schüler und ihre Eltern betroffen. Es wird eine Notbetreuung für bestimmte Berufsgruppen geben, die Einrichtungen entwerfen Notfallpläne. Der Kreiselternrat erwartet vom Landkreis Osterholz, von den Gemeinden sowie den Schulen, die Begrenzung der Notbetreuung auf bestimmte Berufsgruppen großzügig auszulegen, so der Vorsitzende Rikus Winsenborg.

Unterdessen sagen weitere Vereine Veranstaltungen ab. So entfällt die Jahreshauptversammlung der Torfteufel Worpswede, des DRK Adolphsdorf, der Turn- und Sportgemeinschaft Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf (TSG WGE) und der Schützen Worpswede, die wie die Grasberger den Trainingsbetrieb einstellen. Auf ihre Müllsammelaktion verzichten die Dorfgemeinschaft Timmersloh und die TSG WGE. Geschlossen wurde die Worpsweder Bücherei. Die Landfrauen Wilstedt sagen das Weidenflechten, die Hauptversammlung, den Erste-Hilfe-Kursus sowie die Groningen-Fahrt ab.