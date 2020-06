Wolfgang Voßgröne ist einer der Fahrer, die den Bürgerbus ehrenamtlich durch Grasberg und nach Hüttenbusch steuern. (von Lachner)

Grasberg/Zeven/Gnarrenburg. Die ersten Bürgerbus-Linien haben ihren Betrieb wieder aufgenommen. Der Grasberger Bürgerbus-Verein ist nicht darunter, obwohl er bereits zahlreiche Vorkehrungen getroffen hat. Er wartet noch auf eine Schutzwand und eine Genehmigung. Wenn beides eingetroffen ist, könnte der Bus ab Mitte Juni wieder rollen. Allerdings mit schlankerem Fahrplan und unter strengen Hygiene-Auflagen.

Wer auf dem Land auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, ist nicht selten aufgeschmissen. Die Linienbusse fahren nicht alle Dörfer an. Dafür gibt es in Grasberg den Bürgerbus, der von ehrenamtlichen Fahrern betrieben wird. Sie bedienen Bereiche in der Gemeinde und in Worpswede, die sonst schwer zu erreichen sind. So drehen sie zwischen dem Wörpedorfer Kreisel und Neu-Rautendorf sowie zwischen Grasbergs Ortsmitte und Hüttenbusch ihre Runden. Jährlich transportiert der Achtsitzer 10 000 Fahrgäste, mal mehr, mal weniger. Im März kam dann die Corona-Zwangspause.

Jetzt will der Bürgerbus-Verein seinen Betrieb wieder aufnehmen und peilt den 15. Juni an. Dafür tüftelten Vorsitzender Harald Zielinski und sein Stellvertreter Wolfgang Voßgröne ein Konzept aus, das sich auch auf den Fahrplan auswirkt. Da die ehrenamtlichen Fahrer ein gewisses Alter haben, wolle ein Großteil während der Corona-Krise seine Dienste nicht anbieten, berichtet Voßgröne. Sie sähen die Ansteckungsgefahr, weil sie zur Risikogruppe gehörten, während einige Fahrer sich geradezu freuten, sich nach dem Lockdown bald wieder ans Steuer setzen zu können. Da dem Verein jetzt weniger Personal zur Verfügung steht, bietet er auf beiden Linien von Montag bis Freitag täglich vorläufig nur noch vier Touren an. Bis auf Weiteres entfällt auf der Linie 616, die nach Rautendorf führt, die Mittagstour (13.05 Uhr). Auf der Hüttenbusch-Linie 612 sind die 7.30-Uhr-Fahrt und die letzte Tour um 17.30 Uhr vorerst gestrichen. Ob der Bürgerbus mit diesem eingeschränkten Betrieb überhaupt fahren darf, muss laut Voßgröne der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) genehmigen.

Damit sich weder die Fahrgäste noch die Fahrer im Grasberger Bürgerbus mit dem Virus anstecken, gelten die Hygieneregeln. Maximal dürfen vier Personen mitfahren, vier der acht Sitze werden deshalb mit Flatterband gesperrt. Alle Fahrgäste müssen einen Nasen- und Mundschutz tragen, ausgenommen sind Kranke. Für alle Fälle liegen Einwegmasken im Bus bereit, die zwei Euro kosten. Das Personal wird unter anderem mit Desinfektionsmitteln, Einmal-Handtüchern und Handschuhen für den individuellen Bedarf ausgerüstet. Direkter Kontakt zu Fahrgästen soll vermieden werden. Dazu dient auch eine Schale fürs Fahrgeld. Lenkrad, Fahrerbereich und Kasse müssen die Fahrer vor jeder Schicht desinfizieren, nach jeder Schicht Haltegriffe und Stange säubern.

Viele Stunden haben Voßgröne und Harald Zielinski am Konzept gefeilt, damit der Bürgerbus Mitte Juni wieder starten kann. Aber es fehlt noch das transparente Hygieneschutz-Rollo, das den Fahrer von den Gästen abschotten und den Ticketverkauf und die Kartenkontrolle ermöglichen soll. Die Schutzvorrichtung ist längst bestellt und könnte in diesen Tagen eintreffen, berichtet Wolfgang Voßgröne.

Er hätte den Neustart des Bürgerbus-Linie allerdings am liebsten noch weiter hinausgezögert, sagt er. Denn der Verein erwartet ein nagelneues Fahrzeug, das den alten Kleinbus, der mehrere Hunderttausend Kilometer auf dem Buckel hat, ablösen soll. Die Auslieferung des Vehikels verzögert sich jedoch. Schade, findet Voßgröne, der Wagen besitze bereits eine Plexiglas-Abtrennung für den Fahrer, den Kauf des 200 Euro teuren Schutz-Rollos hätte sich der Verein dann sparen können.

Um seinen Bus mit Spuckschutz für den Fahrerbereich, Desinfektionsmitteln und anderen Sicherheitsmaßnahmen auszustatten, lässt sich auch das Ritterhuder Bürgerbus-Team Zeit, seine Routen wieder aufzunehmen. Andere Vereine wie jene in Gnarrenburg und Zeven fahren seit Dienstag nach Pfingsten wieder. Auch in Ganderkesee ist der Bürgerbus wieder unterwegs, unter Sicherheitsvorkehrungen. Die einzelnen Sitzreihen trennen – Duschvorhänge.