Auf sogenannte Wurfscheiben, früher auch als "Tontauben" bezeichnet, wollen Schützen auch wieder in Fischerhude anlegen. Gegen die Reaktivierung des Schießstands im heutigen Schutzgebiet "Fischerhuder Wümmeniederung" gibt es Widerstand. (Maximilian von Lachner)

Fischerhude. Die Bürgerinitiative gegen die Reaktivierung des Wurfscheibenschießstands in Fischerhude lässt in ihrem Bestreben nicht locker, die endgültige Schließung der seit 1969 existierenden Anlage im heutigen Schutzgebiet „Fischerhuder Wümmeniederung“ zu erwirken. Wie berichtet, halten die Aktivisten um Annette Dresselhaus das Sanierungskonzept des Betreibers für unzureichend und fordern daher zudem eine nachhaltige Sanierung und Renaturierung des Geländes im Sinne des Naturschutzes. Mit der Petition „Keine Umweltgifte im Naturschutzgebiet!“, adressiert an die Präsidentin des Niedersächsischen Landtags, hat die lokale Bürgerinitiative ihre Ambitionen jetzt noch einmal untermauert.

Und der Widerstand der Bürgerinitiative ist vehement. Fünf Forderungen umfasst deren Petition, die nun auf dem Schreibtisch von Landtagspräsidentin Gabriele Andretta liegt. Eine Rücknahme der im Juli 2019 vom Landkreis Verden erteilten Genehmigung des Schießstandes vor dem Hintergrund der Verschärfung des heute geltenden Immissionsschutzrechts ist ein Punkt, die nachhaltige Sanierung des Schießstandgeländes durch vollständigen Abtrag des mit Blei und Arsen verseuchten Bodens aus Mitteln des Landesprogramms zur Sanierung von Brachflächen ein weiterer. Zudem soll die Verwendung von Sportfördermitteln des Landessportbundes für die Reaktivierung des Stands überprüft werden. Die Aktivisten wollen aber auch die durch den Schießbetrieb zu erwartende Lärmbelästigung im Schutzgebiet für Tiere und Anwohner nicht zulassen. Statt der Wiederinbetriebnahme des Wurfscheibenschießstandes werde die Einrichtung eines Biotopes in den Fischerhuder Wümmewiesen befürwortet.

Betrieb ruht seit sieben Jahren

Der Schießbetrieb auf der Anlage im Grün der Wümmewiesen ruht bereits seit 2013, weil laut Dresselhaus erhebliche Mengen Umweltgifte im Boden nachgewiesen worden seien. Im Jahr 2017 habe ein weiteres Gutachten eine noch einmal deutlich höhere Umweltbelastung belegt. Das im vergangenen Jahr vorgelegte Sanierungskonzept des Betreibers – dem Schützenverein Fischerhude – sieht vor, kontaminiertes Erdreich in Kunststofffolie einzupacken und auf dem Gelände des Schießstandes zu lagern. Der Schießbetrieb soll dann wieder aufgenommen werden. Genau dies will die Bürgerinitiative jedoch verhindern.

Vor sieben Jahren hatte der Landkreis Verden auf Geheiß des niedersächsischen Umweltministeriums Bodenproben auf allen vier damals im Kreisgebiet existierenden Wurfscheiben-Schießplätzen entnommen. „Die Bodenbelastung mit Blei und Arsen betrug in Fischerhude im Schnitt das Zehnfache im Vergleich zu den anderen drei Anlagen“, erklärt Dresselhaus. Doch während die anderen Schießstände im Landkreis Verden daraufhin stillgelegt worden sind, wollten die Fischerhuder Schützen nicht aufgeben.

Für das aus Sicht der Bürgerinitiative „umweltpraktisch und umweltrechtlich“ unzureichende Sanierungskonzept sind Landesmittel in Höhe von 250 000 Euro aus Mitteln zur Sanierung von Brachflächen sowie weitere 50 700 Euro aus der Sportförderung genehmigt worden. Auch die Gemeinde Ottersberg hat 50 700 Euro aus Sportfördermitteln zur Verfügung gestellt. Der Landkreis Verden entscheidet derweil am 23. November über einen Sportförderbetrag in gleicher Höhe. „Das wesentliche Argument des Landkreises für die Reaktivierung ist die Sicherung des Bestands, da der Schießstand schon vor den Naturschutzmaßnahmen existierte“, erklärt Annette Dresselhaus. „Unser Ziel als Bürgerinitiative gegen den Schießstand in den Wümmewiesen ist es, mit allen Verantwortlichen gemeinsam eine nachhaltige, naturschutzgerechte Lösung für die Sanierung des Geländes zu entwickeln.“