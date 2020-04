Beim diesjährigen Neujahrsempfang der Gemeinde Schwanewede war Harald Stehnken (links) als Bürgermeister der Gastgeber – hier mit Klaus Fitzner (Pastor a.D.) und Ehefrau Karin Stehnken. Zum 1. Januar 2021 gibt er das Amt ab und wechselt in den Ruhestand, zehn Monate früher als geplant. (Christian Kosak)

Schwanewede. Schwanewedes Bürgermeister Harald Stehnken lacht. Seine Gesundheit sei nicht der Grund, warum er – wie berichtet – zehn Monate eher in den Ruhestand treten möchte, als ursprünglich geplant. „Allerdings merke ich während der täglichen Arbeit mein Alter schon“, gesteht Stehnken, der im Juni seinen 70. Geburtstag feiert. Auf seine Mitteilung, dass er als Oberhaupt der Gemeinde Schwanewede eher aufhören wolle, habe er im Übrigen schon zahlreiche Reaktionen bekommen. „Viele davon waren sehr positiv. Manche so toll, dass sie mir Tränen in die Augen trieben“, erzählt Stehnken.

Der Bürgermeister möchte mehr Zeit für sich und seine Familie haben, hat er den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses erklärt. „Der Job ist schon ganz schön anstrengend“, erzählt er auf Nachfrage. Neben den Fraktionsvorsitzenden im Rat der Gemeinde Schwanewede, die sich schon zu Stehnkens Plänen äußerten, kommentierte nun auch die Vorsitzende der Wählergemeinschaft, Brigitte Aschemann, die Entscheidung Stehnkens: „Als Vorsitzende der Wählergemeinschaft kann ich die Beweggründe des Schwaneweder Bürgermeisters verstehen und respektieren. Wenn er mit fast 70 Jahren den Rückzug anstrebt, habe ich persönlich großes Verständnis dafür. Ich kann gut nachvollziehen, dass er für weitreichende Entscheidungen, die künftig anstehen, nicht mehr verantwortlich sein möchte. Er soll seinen Ruhestand unbelastet genießen. Im nächsten Jahr sind Kommunalwahlen und dann kann auch eine Bürgermeisterwahl durchgeführt werden – soweit keine rechtlichen Bedenken dagegen sprechen. Schwanewede hat eine leistungsstarke Verwaltung und einen Gemeinderat, der das Wohl der Gemeinde im Blick hat. Gemeinsam wird es uns gelingen, und Schwanewede bleibt unsere Gemeinde, in der es sich gut leben lässt.“

Die Möglichkeit, sich als Bürgermeister vorzeitig in den Ruhestand zu verabschieden, habe der Gesetzgeber im Übrigen eingeräumt. Laut Harald Stehnken sage das Gesetz, dass die gewählte Person, sofern sie nach der Wahl fünf Jahre im Amt gewesen sei, vorzeitig aus dem Amt scheiden könne.

„Ich wurde am 1. November 2014 für weitere sieben Jahre gewählt. Meine Zeit ist also rum“, sagt Harald Stehnken, der im Übrigen als Hauptverwaltungsbeamter zum Zeitpunkt seines selbst gewählten Rücktritts (1. Januar 2021) laut eigener Auskunft 19 Jahre und zwei Monate im Amt sein wird. „Länger als jeder andere Hauptverwaltungsbeamte in der Gemeinde Schwanewede“, betont er nicht ohne Stolz.

Wahlvorbereitung hat begonnen

Jens Bunk, Leiter des Fachbereichs Personal und Bildung, allgemeiner Vertreter des Gemeindebürgermeisters sowie Wahlleiter der Gemeinde Schwanewede, muss sich nach Stehnkens angekündigtem Rückzug um eine weitere Aufgabe kümmern. Er muss in Zeiten des Coronavirus die Bürgermeisterwahl vorbereiten. Wenn Harald Stehnken zum 1. Januar 2021 aufhört, muss bis zu diesem Zeitpunkt ein neuer Bürgermeister gefunden werden. Jens Bunk sagt deshalb, er sei sofort in die Wahlorganisation eingestiegen. Denn solch eine Bürgermeisterwahl sei ein „ordentlicher Verwaltungsaufwand“.

Auch für die Ratsfraktionen bedeutet die Mitteilung des derzeitigen Bürgermeisters, dass sie schneller als geplant ihre Vorbereitungen treffen müssen. Die Sozialdemokraten, die ja auch Harald Stehnken ins Amt brachten, wollen nach Auskunft ihres Fraktionsvorsitzenden Björn Herrmann, „wieder einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin aus den Reihen der SPD“. Noch werden keine konkreten Namen genannt. Doch da sowieso im Herbst 2021 ein neuer Bürgermeister für Schwanewede hätte gefunden werden müssen, ist der eine oder die andere schon mal ins Gespräch gebracht worden. Unter der Hand werden da die Namen Christina Jantz-Herrmann und Dominik Schmengler genannt. Auch der Name der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Dörte Gedat, wurde schon mal ins Kandidatenrennen geworfen.

Den Wahltermin setzt im Übrigen der Gemeinderat fest. Sollte sich dabei ein Kandidat nicht durchsetzen können (mehr als 50 Prozent der Stimmen sind Voraussetzung), kann es auch noch zu einer Stichwahl kommen. Die ist laut Jens Bunk frühestens zwei Wochen später als die Urwahl. Alles Termine und Möglichkeiten, die bei der Wahlorganisation berücksichtigt werden müssten. „Es braucht im Übrigen keine besonderen Übergangsfristen. Im Idealfall fängt also der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin an, wenn der alte Bürgermeister aufhört“, erklärt Jens Bunk das Prozedere.

Gewählt wird der Bürgermeister der Gemeinde Schwanewede von der Bevölkerung. Also jeder Mensch, der 16 Jahre alt ist, Deutscher oder EU-Bürger und bis zum Tag der Wahl mindestens drei Monate in der Gemeinde Schwanewede wohnt. Und all diese Bürger müssen ja auch noch von der Verwaltung ermittelt werden, damit dann an sie die entsprechenden Wahlunterlagen verschickt werden können.