Ralf Schumann war Gebietsleiter der Gewoba und von 2003 bis 2008 verantwortlich für den Stadtumbau in Tenever. (Christian Kosak)

Borgfeld. Die Bürgerinitiative Borgfelder Forum stellt aktuelle Themen zur Diskussion. Am Montag, 2. Dezember, soll es ab 19.30 Uhr bei einem Treffen im Borgfelder Ortsamt, Borgfelder Landstraße 21, unter anderem um bezahlbaren Wohnraum an der Wümme gehen. Dazu lädt die Initiative den Bürgerschaftsabgeordneten und Wohnraumexperten Ralf Schumann (Die Linke) ein. „Wie zuvor der Bürgerschaftsabgeordnete Michael Keller (CDU), soll auch Schumann Gelegenheit bekommen, seine Arbeit in der Bürgerschaft darzulegen und zu wichtigen Themen in Borgfeld Stellung zu nehmen“, teilt Forumssprecher Hermann Vinke mit. Desweiteren will die Initiative über die Ergebnisse des Gesprächs mit dem Vorstand des TSV Borgfeld zur Nutzung des Warft-Geländes für ein Dorfgemeinschaftshaus berichten.

Vor ein paar Wochen gab es erstmals offene Gespräche zwischen der Bürgerinitiative und TSV-Sprecherin Heidi Bierstedt sowie TSV-Vorstandsmitglied Annika Preuß auf dem Parkplatz an der Wendeschleife der Linie 4 (wir berichteten). Am Ende kam es zu gegenseitigen Einladungen. Bürgerinitiative und TSV gingen erstmals seit über eineinhalb Jahren aufeinander zu. Bislang waren die Fronten verhärtet und der Bau eines Bürgerhauses auf dem Gelände der Warft – wie von der Bürgerinitiative gefordert – auch politisch nicht durchsetzbar. Wie es nun weitergehen kann, solle Teil der Diskussion sein, teilt Vinke mit.

Dazu etwas beitragen könnte auch der Bürgerschaftsabgeordnete Ralf Schumann. Nach seinem Einzug in den Landtag kümmert er sich für die kleinste Regierungsfraktion als deren Sprecher um die Themen Mobilität, Bauen und Wohnen. Themen, mit dem sich der Experte in Sachen Wohnsanierung und Stadtentwicklung für öffentlich geförderten Wohnraum bei der Gewoba auskennt. Seit über 40 Jahren arbeitet Schumann auf diesem Gebiet.

Experte für Wohnungspolitik

Als siebtes Kind einer Arbeiterfamilie setzt sich der Wahl-Borgfelder besonders für bezahlbaren Wohnraum in ganz Bremen, aber auch an der Wümme ein. „Ich erlebe jeden Tag, dass es hier ältere Menschen gibt, die in Häusern wohnen, die sie nicht mehr bewirtschaften können„, sagt Schumann über die Wohnsituation in Borgfeld. Viele gehörten nicht zu den Reichen. Seine Beobachtung: Es fehlt an kleinen bezahlbaren Wohnungen in Borgfeld. „Öffentlich geförderten Wohnraum zu schaffen, heißt nicht, dass es dort eine schwierige Nachbarschaft gibt“, unterstreicht der Landespolitiker. Es sei schade, dass gerade im alten Teil von Borgfeld immer mehr alte Häuser einfach abgerissen würden, um die Grundstücke anschließend teuer zu bebauen.

Die Themen bezahlbarer Wohnraum und der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses könnten nach den Plänen des Borgfelder Forums eng miteinander verknüpft werden. Ob sich diese Pläne realisieren lassen? Darüber könnte der Abend Aufschluss geben.