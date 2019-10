Bürgerstiftung lädt zum Bürgermahl

Klimaforscher Hans-Otto Pörtner spricht demnächst in Lilienthal. (Christina Kuhaupt)

Die Bürgerstiftung Lilienthal lädt zu ihrem fünfzehnten Bürgermahl am Sonnabend, 2. November, ab 18 Uhr in den Martinssaal auf dem Gelände der Diakonie, Moorhauser Landstraße 3, ein. Festredner ist in diesem Jahr Professor Dr. Hans-Otto Pörtner, Leiter der Sektion „Integrative Ökophysiologie“ am Alfred-Wegener-Institut und Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe II (Auswirkungen, Verwundbarkeiten und Anpassungsmöglichkeiten) des Weltklimarates. Das Bürgermahl knüpft an die mittelalterliche Tradition der Wohltätigkeitsessen an. Die Spenden werden für ausgewählte Projekte der Bürgerstiftung verwendet. Für die Teilnahme am Bürgermahl wird um 40 Euro für ein festliches Essen einschließlich der Getränke gebeten. Da das Bürgermahl eine Wohltätigkeitsveranstaltung ist, ist eine Spende für den Bildungsfonds „Lilienthaler Kindertaler“ willkommen. Anmeldungen zum Bürgermahl nimmt die Bürgerstiftung bis zum 28. Oktober entgegen: Telefon 04298/ 46770, E-Mail info@buergerstiftung-lilienthal.de oder persönlich im Conrad-Naber-Haus, Klosterstraße 23.