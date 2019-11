Rudolf Hickel übernimmt am 10. November den Part des Auktionators. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Wer sich schon immer mal von einem gelernten Psychologen zu Hause bekochen lassen wollte, einen exklusiven Blick ins Bremer Rathaus werfen oder eine Hauptprobe der Bremer Philharmoniker erleben wollte, sollte sich diesen Termin vormerken: Am Sonntag, 10. November, werden diese und 14 weitere „unbezahlbare Gelegenheiten“ im Schroeter-Saal von Murkens Hof zugunsten der Bürgerstiftung Lilienthal meistbietend versteigert. Wie schon in den beiden Jahren zuvor wird der Wirtschaftswissenschaftler Professor Rudolf Hickel die Rolle des Auktionators übernehmen. Los geht es um 16 Uhr, Einlass wird ab 15.30 Uhr gewährt. Nach dem Bürgermahl, das die Bürgerstiftung bereits an diesem Sonnabend mit angemeldeten Gästen im Martinssaal in der Moorhauser Landstraße abhält, ist die Auktion also die zweite größere Bürgerstiftungsveranstaltung binnen einer guten Woche.

Wie das Mahl braucht auch die Auktion allerhand Vorlauf und vor allem: Unterstützer. Menschen aus Lilienthal und umzu haben sich für die Versteigerung originelle Angebote ausgedacht, die man in dieser Form nicht kaufen oder buchen kann, weil sie entweder nicht öffentlich sind oder zu diesem Zweck außerordentlich exklusiv gestaltet werden. 17 besondere Erlebnisse sind es, die meistbietend unter die Leute gebracht werden sollen.

Fahrt mit der Drehleiter

Bernd Bohn, Psychologe und im privaten Leben ein begnadeter Hobbykoch, ist zum Beispiel bereit, mit seinem Equipment in anderer Leute Küche für den Gastgeber und seine Gäste ein Festessen zu zelebrieren. Die Freiwillige Feuerwehr bietet eine Fahrt im Korb ihrer Drehleiter an und nimmt die Gäste mit hinauf in 30 Meter Höhe. Eine szenische Lesung, der Besuch der Hauptprobe bei den Bremer Philharmonikern, ein Abend mit Buchhändlerin Gabi Heinrichs oder ein spezielles Candle-Light-Dinner im „Boccia“ sind ebenfalls im Versteigerungskatalog zu finden.

Nicht alltäglich ist sicher auch der Besuch des Container-Terminals der Maersk-Gruppe in Bremerhaven, den der frühere Vorstandsvorsitzende der Bremer Stahlwerke, Hans-Jürgen Blöcker, möglich macht. Auch Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann macht mit: Er bietet eine inoffizielle Bürgermeistersprechstunde mit kulinarischem Begleitprogramm für zwei Personen an. In Bremen steht der Regierungssitz des dortigen Bürgermeisters im Angebot. Eine exklusive Führung mit Insiderwissen bietet der Lilienthaler Heico Geffken, Bankettmanager des hanseatischen Rathauses. Noch weiter weg, nämlich zur Landesregierung nach Hannover nimmt Landtagsmitglied Axel Miesner zwei Personen, die ihm dort mal bei der Arbeit auf die Finger schauen können.

Ebenfalls eine Reise können zwölf Kinder zum Beispiel im Rahmen eines Kindergeburtstages unternehmen. Die Fahrt führt sie auf einer Garteneisenbahn, die sie selbst steuern können, durch ein privates Gelände, das Bahnstationen, Schranken, Signale und Weichen, eine Brücke über einen Teich, einen Hügel und natürlich all die Utensilien bereithält, die Lokführer und Schaffner für ihre Arbeit brauchen.

Vierbeinige Fortbewegungsmittel hat der erfolgreichste Bundestrainer aller Disziplinen, Herbert Meyer, trainiert, nämlich die Pferde der Springreiter. Da gibt es viel zu erzählen und Blicke hinter die Kulissen. Das Ganze findet für zehn Personen am Kamin des Lilienthaler Ehrenbürgers statt.

Udo Reinekes Maschine dürfte das schnellste von allen angebotenen Verkehrsmitteln sein. Er geht nämlich mit den Gästen in die Luft und schaut sich Norddeutschland mal von oben aus dem Flugzeug an. Dass das Land auch von der Wasserseite schön aussehen kann, soll bei einer Torfkahnfahrt deutlich werden, die mit so vielen Extras niemals regulär gebucht werden könnte.

Erneut dabei ist der Lilienthaler Künstler Volker Kühn, der eine individuelle Führung durch das Elefantenmuseum „Elefantastic“ anbietet. Doch damit ist es nicht getan: Auf den optischen soll der kulinarische Input folgen.

Wer sich mit dem Programmieren von Computern beschäftigen will, dem sei Karl-Heinz Lesemann ans Herz gelegt, der die Computersprache wunderbar erklären kann. Ungewöhnliche Einblicke verspricht auch die Lilienthaler Kantorin und Konzertorganistin Renate Meyhöfer-Bratschke. Sie wird ihren Gästen zeigen, wie es hinter den Türen, Klappen und sichtbaren Pfeifen der Orgel in der Klosterkirche weitergeht – Betreten ist hier ausnahmsweise nicht verboten, sondern ausdrücklich erlaubt.

Der Erlös der Versteigerung ist für die Arbeit im Kinderforscherzentrum „KaLis Werkstatt“ bestimmt - dem interaktiven Mitmachmuseum für kleine und große Leute mit mathematisch-naturwissenschaftlichem Schwerpunkt in Trägerschaft der Bürgerstiftung. Bei der Versteigerung im vergangenen Jahr kamen 1580 Euro zusammen.