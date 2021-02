Viele technische Berufe werden vor allem von Männern ausgeübt. Es gibt gute Gründe, das zu ändern, führt die Vorsitzende der Lilienthaler Bürgerstiftung aus. (Wolfgang Thieme/dpa)

Lilienthal. Anlässlich des Internationalen Tages der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft an diesem Donnerstag hat die Vorsitzende der Bürgerstiftung Lilienthal, Christa Kolster-Bechmann, dazu aufgerufen, Mädchen und Jungen auf ihrem Bildungsweg vor allem in den sogenannten Mint-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu unterstützen. Derzeit engagierten sich 25 Ehrenamtliche in der örtlichen Kinderakademie sowie in Kalis Werkstatt, einer interaktiven Ausstellung der Bürgerstiftung. Und man freue sich über weitere Menschen, die diese Arbeit verrichten wollen, um Mädchen und Jungen einen Bildungszugang zu ermöglichen.

Zumal vor allem Mädchen Unterstützung benötigten. Wie Kolster-Bechmann in einem Beitrag zum 11. Februar schreibt, gehe weltweit viel Forschungspotenzial verloren, da zu wenige gut ausgebildete Frauen in der Forschung arbeiteten. In den meisten Ländern, ob industrialisiert oder nicht, sei man von der Gleichstellung der Geschlechter auf allen Ebenen des Bildungssystems weit entfernt: „Der Frauenanteil in den Mint-Fächern ist in Deutschland zwar in den letzten zehn Jahren etwas gestiegen, aber im Vergleich zu anderen Ländern in Europa noch immer unterdurchschnittlich.“

Früher Zugang nötig

Das hänge auch mit Vorurteilen und Rollenbildern zusammen: Viele Berufsbilder wie Mechatroniker, Ingenieur oder Informatiker würden mit Männern in Verbindung gebracht, zudem unterschätzten Mädchen häufig ihre Fähigkeiten in diesen Bereichen. Helfen könnten weibliche Vorbilder. Einer Expertin zufolge müsste dies nicht gleich eine Nobelpreisträgerin sein, es könne sich auch um die engagierte Physiklehrerin handeln oder die Mutter, die als Ingenieurin oder Mechatronikerin arbeitet. Zudem müsse der Kontakt etwa zu Physik, Chemie oder Informatik früh erfolgen, um entsprechende Interessen ausbilden zu können.

In diesem Zusammenhang verweist die Vorsitzende auf die Kinderakademie der Stiftung. Sie biete Kurse für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, um der jungen Generation einen Zugang zu den Mint-Fächern, zu Handwerk, Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Forschung zu ermöglichen. Kinder könnten dort lernen, eine App zu programmieren, zu löten oder eine Rakete zu bauen. Sie beobachten Vögel, bauen Igelhäuser oder erstellen einen Trickfilm.

Coronabedingt fallen diese Aktivitäten derzeit aus. Im Hintergrund arbeitet die Bürgerstiftung aber an einer Ausstellung zum Thema Astronomie. Und Engagementwillige könnten sich auch weiterhin melden, um vielleicht mitzumachen: Die Bürgerstiftung ist unter www.buergerstiftung-lilienthal.de oder unter der Telefonnummer 04298/ 467 701 erreichbar.