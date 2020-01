Angeregte Gespräche beim Neujahrsempfang der Bürgerstiftung Lilienthal im Conrad-Naber-Haus. Die Stiftungsvorsitzende Christa Kolster-Bechmann (rechts) begrüßte rund 70 Gäste. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Ein volles Haus ist man bei der Bürgerstiftung Lilienthal gewohnt – mehrfach in der Woche kommen Schulkinder ins Conrad-Naber-Haus in der Klosterstraße, um die Hausaufgabenhilfe in Anspruch zu nehmen. Noch voller aber wird es, wenn die Bürgerstiftung im Januar zum Neujahrsempfang lädt. Etwa 70 Gäste waren am Freitag mit dabei, darunter der Landtagsabgeordnete Axel Miesner, Bürgermeister Kristian Tangermann (beide CDU) und Ehrenbürger Herbert Meyer.

Aber auch wenn sich bei dieser Abendveranstaltung fast ausnahmslos Erwachsene tummelten, waren die Kinder mit ihren Interessen doch allgegenwärtig. Denn seit ihrer Gründung vor 18 Jahren versucht die Bürgerstiftung Lilienthal, benachteiligten Kindern eine Brücke in die Gesellschaft zu bauen, Bildungsdefizite auszugleichen und so Chancengerechtigkeit herzustellen. Die Hausaufgabenhilfe ist dabei nur ein Baustein unter mehreren. Laut der Stiftungsvorsitzenden Christa Kolster-Bechmann kümmerten sich mehrere Dutzend Helferinnen und Helfer jährlich um etwa 70 Kinder. Einige von ihnen besuchten erst seit Kurzem die Schule, andere wiederum seien von der Bürgerstiftung durch ihre Schullaufbahn begleitet worden und absolvierten jetzt eine Berufsausbildung.

Kolster-Bechmann warb vor den Gästen des Neujahrsempfangs dafür, sich noch weiter einzubringen. Die Bürgerstiftungen seien Mitmachstiftungen und stets auf der Suche nach engagierten Menschen. Und es wäre schön, wenn sich dabei auch ein paar jüngere Leute fänden: „Nur gemeinsam können wir die großen Aufgaben, denen unsere Gesellschaft ausgesetzt ist, meistern.“

Laut der Bürgerstiftungsvorsitzenden geht es dabei um nicht weniger als die Verteidigung der Demokratie. Angesichts von Beschimpfungen und Morddrohungen gegenüber Verantwortlichen in Politik und Verwaltung müsse man achtsam sein, dass die Demokratie nicht zu Schaden kommt. Bildung sei hierfür ein Schlüssel. Die Stiftung versuche, die Kinder über die Hausaufgabenhilfe, aber auch über das naturwissenschaftliche Mitmachangebot Kalis Werkstatt oder die Kurse der Kinderakademie zu befähigen, ihren Beitrag zur Verteidigung unseres Gesellschaftssystems zu erbringen. Kolster-Bechmann merkte an, dass das Programm der Kinderakademie zurzeit neu aufgelegt und demnächst der Zielgruppe zum Beispiel über die Grundschulen zugänglich gemacht wird.

Wer mitmachen möchte, kann einen Infoabend besuchen: Die Bürgerstiftung stellt ihre Arbeit am Mittwoch, 12. Februar, ab 19 Uhr in der Klosterstraße 23 vor.