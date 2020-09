Daniela Platz (rechts) ist wie Kathrin Widhalm Gästeführerin in Worpswede. (CARMEN JASPERSEN)

Welches Thema beschäftigt Sie zurzeit am meisten?

Ich beschäftige mich gerade intensiv mit dem Thema der Depression, einer heimtückischen Krankheit, die leider von vielen gesunden Menschen unterschätzt oder nicht als ernsthafte Erkrankung wahrgenommen wird. Es gibt eine totale Unterversorgung mit Fachärzten für psychische Erkrankungen im Landkreis Osterholz. Die Wartezeit für Behandlungstermine ist viel zu lang. Eine zusätzliche Ansiedlung von Fachärzten ist nicht in Sicht. Und die wenigen ambulanten Angebote für psychisch Kranke sind wegen der Corona-Pandemie eingestellt worden.

Was lesen Sie im Moment?

„Die vergessene Generation – Kriegskinder brechen ihr Schweigen“ von Sabine Bode. Das Buch ist zwar schon 2004 erschienen, aber gerade jetzt empfinde ich es als ein sehr wichtiges Buch zum Verständnis der Elterngeneration und der Entwicklung unserer Gesellschaft bis heute.

Wir stocken den Haushalt Ihrer Heimatgemeinde um eine Million Euro auf und Sie dürfen das Geld ausgeben. Was machen Sie damit?

Ich würde ein Bürgerzentrum einrichten, das der Begegnung von Jung und Alt dient. Es ist schon erstaunlich, dass Worpswede bis heute keine gemeindeeigenen Räume für die Pflege der Dorfgemeinschaft anbietet.

Wo verbringen Sie am liebsten einen Sonntagnachmittag?

Ich genieße mit meinem Mann die Ruhe in der Natur rund um Worpswede. Durch unsere zahlreichen Natur- und Landschaftsschutzgebiete finden wir zu jeder Jahreszeit ein Eckchen, in dem wir die Seele baumeln lassen können – zu Fuß, im Kajak oder per Rad.

Welche Schlagzeile würden Sie gerne mal in der Zeitung lesen?

„Worpswede ist klimaneutral“. Es gibt so viel, dass wir hier vor Ort in der Gemeinde zur Vermeidung von CO2-Ausstoß und zur Unterstützung der Artenvielfalt tun könnten. Am dringlichsten ist die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrsangebotes und der Schutz des Bodens gegen Versiegelung und gegen das Anlegen von Kiesgärten.

Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne einmal essen gehen?

Mit dem Schauspieler und Musiker Ulrich Tukur würde ich mich gerne mal treffen. Leider waren seine Konzertabende mit den Rhythmus Boys in der Music Hall immer so schnell ausgebucht. Ich halte Ulrich Tukur auch für den besten Rilke-Sprecher mit seinem Hörbuch „Die schönsten Gedichte von Rainer Maria Rilke“.

Was wollten Sie als Kind einmal werden?

Erst wollte ich Tänzerin werden, dann Biologin und dann Architektin. In alles habe ich mal reingeschnuppert und kann heute davon in meiner Arbeit profitieren.

Was war die erste Schallplatte oder CD, die Sie sich gekauft haben?

Ich glaube, das war „Signale“ von Herman van Veen. Er hatte 1977 eine Fernsehsendung in der ARD, die hieß „Die seltsamen Abenteuer des Herman van Veen“. Ich fand sein gesellschaftliches Engagement bewundernswert und seinen kindlichen Humor, mit dem er noch heute seine Lieder vorträgt.

Was bereuen Sie, in Ihrem Leben bisher nicht getan zu haben?

Ich wäre gerne mal nach Russland und nach Kasachstan gefahren, um diese Lebensorte meines Urgroßvaters Heinrich Vogeler kennenzulernen.

Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: Ich hasse es, wenn ….

Hassen ist ein starkes Wort, aber es bringt mich auf die Palme, wenn Menschen ihr persönliches Wohlbefinden über das der Mitmenschen stellen, gerade in diesen Zeiten, wo die Umsicht und Rücksichtnahme aufeinander so wichtig ist.

Zur Person

Daniela Platz

ist Gästeführerin in Worpswede. Außerdem vermietet die Urenkelin von Heinrich Vogeler Ferienwohnungen und betreibt zusammen mit ihrem Mann Jost Wischnewski die Online-Galerie „Worpswede Fineart“.