Die Büroflächen im Osterholzer Kreishaus werden knapp. (Christian Valek)

Cord-Heinrich Kröger, neuer Personalchef im Kreishaus, bekommt in seinen ersten Arbeitswochen gleich richtig viel zu tun. Einstimmig hat der Osterholzer Kreistag beschlossen, das Landkreis-Personal in diesem Jahr kräftig aufzustocken. In sieben Ämtern der Verwaltung werden insgesamt zwölf neue Vollzeitstellen geschaffen. Damit könnte es in absehbarer Zeit eng werden im Kreishaus I, wo durch den Umbau gerade die Großraumbüros weggefallen sind. Denn auch im Vorjahr hatte es bereits etliche Neueinstellungen gegeben.

Zwar sind jetzt auch einige wenige Entfristungen darunter, für die keine neuen Schreibtische nötig sind, doch andererseits soll es auch Teilzeitjobs geben. Für einen kleineren Teil der Stellenplan-Ausweitung erwartet der Landkreis Bundes- und Landesmittel, doch viel Verwaltungsarbeit entsteht durch zusätzliche Pflichtaufgaben ohne finanziellen Ausgleich. Das gilt etwa im Planungs- und Naturschutzamt, das mit 4,25 Stellen-Äquivalenten das größte Stück vom Kuchen abbekommt, sowie im Veterinäramt, das unter anderem Verstärkung für die Fleischhygiene- und Lebensmittelkontrollen braucht. Auch in der Fachstelle Teilhabe entsteht bereits seit 2019 Mehrarbeit durch neue Gesetze zur Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.

Unterm Strich rechnet die Kreisverwaltung damit, dass der Stellenzuwachs jährlich fast 692.000 Euro an zusätzlichen Personalausgaben nach sich zieht, für die es keine Gegenfinanzierung gibt. Eine Ausnahme bildet die neu geschaffene Stelle eines Klimaschutzmanagers, für die Förderprogramme angezapft werden sollen. Hinzu kommen Kosten im Gesundheitsamt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Wie viel Land oder Bund dort erstatten, ist unklar.

Berichte gefordert

Im Kreistag erklärte Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) als Vorsitzender des Personalausschusses, der Stellenbedarf sei aus seiner Sicht nicht von der Hand zu weisen. Er hoffe, dass beispielsweise die Vergrößerung des Veterinäramts um 1,5 Planstellen den Tierschutz und Verbraucherschutz verbessern helfe. „Wir möchten im Ausschuss für Ordnungswesen dazu auch Berichte der Verwaltung hören“, kündigte Pallasch an.

Reinhard Seekamp (Linke) sagte, vor allem im Gesundheitsamt, das nach monatelanger Vakanz ab Januar einen neuen Leiter bekommen wird, bleibe die Personaldecke trotz 1,25 zusätzlicher Vollzeitstellen pandemiebedingt dünn. „Da werden wir weiter nachsteuern müssen“, warnte Seekamp. Linke und auch Grüne hätten zudem seit Jahren die Unterbesetzung im Naturschutzamt kritisiert, auf die nun endlich reagiert werde. Gleiches gelte für den Klimaschutz, „das Zukunftsthema überhaupt“, so der Fraktionschef der Linkspartei: „Wir sollten uns schon mal darauf einstellen, dass wir ein eigenes Amt für Klimaschutz benötigen werden.“ Vorerst wird die Stelle, deren Inhaber sich auch um einen Transformationspfad für die Moorlandschaft kümmern soll, im Amt für Kreisentwicklung angesiedelt.

Dörte Gedat (Grüne) unterstrich das während der Haushaltsdebatte. Das Teufelsmoor sei in Dürresommern ein landesweiter Hotspot der Treibhausgas-Emissionen; Kreispolitik und -verwaltung müssten einen Transformationspfad für die Moorregion entwickeln, damit das CO2 im Torf gebunden bleibe.

Hinzu kämen die Neuauflage des Raumordnungsprogramms, ferner Naturpark-Vorbereitungen, Fragen der Mobilität und die Weiterentwicklung der Naturschutzgebiete. All das müsse „mit Personal hinterlegt“ sein, um den ökologischen Wandel sozial und gerecht gestalten zu können. „Wenn Investitionen anstehen, dann kommt es für uns alle zum Schwur“, blickte Gedat voraus.

Jürgen Kuck von der SPD-Fraktion sagte, er begrüße besonders den Ausbau der Jugendberufsagentur (JBA). Nach schleppendem Start sei er inzwischen vollkommen überzeugt, dass die Einrichtung jungen Menschen beim Übergang von der Schule in die Berufswelt nachhaltig helfen werde. Die JBA ist mit ihrem Coaching- und Beratungsangebot ein operativer Arm des Amtes für Bildung und wurde in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit ins Leben gerufen.

Landrat Bernd Lütjen versicherte: „Wir gucken bei den Personalkosten genau hin und machen das nicht einfach so.“ Voraus gehe jeweils eine interne Aufgabendefinition und Bedarfsbemessung. Sonst wäre es auch nicht möglich gewesen, die Mitgliedskommunen – wie geschehen – per Einmalzahlung und über die Kreisumlage um einige Millionen Euro zu entlasten. Klar sei aber auch: „Das Raumangebot im Kreishaus I ist ziemlich ausgereizt.“ Das liegt auch daran, dass ausgelagerte Teile des Jugendamts von der Bremer Straße zurück zum Hauptsitz sollen.

Kaum Reserven in Kreishaus II

Ende 2014 zogen erste Landkreis-Ämter in die mittlerweile aufgelöste Pestalozzischule um, das heutige Kreishaus II (Am Osterholze 2a). „Kreishaus platzt aus allen Nähten“ war seinerzeit die Überschrift zur Pressemitteilung der Verwaltung. Bis Mitte 2019 siedelten immer mehr Abteilungen in das umgebaute Schulgebäude über, während Zug um Zug der Hauptsitz an der Osterholzer Straße 23 modernisiert wurde; auch neue Parkplätze wurden dort geschaffen.

Vor knapp zwei Jahren bilanzierte die Verwaltung: „Mit dem neuen Raumkonzept wird der Landkreis den heutigen Anforderungen der Kunden und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerecht und trägt dem über Jahre erweiterten gesetzlichen Aufgabenumfang und der veränderten Arbeitswelt (beispielsweise wachsender Teilzeitbeschäftigung) Rechnung.“

Entsprechend erstaunt war der Finanzausschuss unlängst, als er vom Landrat erfuhr, im Kreishaus II gebe es keine Raum-Reserven mehr, obwohl man bereits sehr auf Telearbeit setze. Einziger Ausweg aus Lütjens Sicht: Das Kreishaus I anbauen oder, besser, aufstocken; ein dritter Verwaltungssitz wäre sicher die schlechteste Option. Nun stehen im Haushaltsplan 2021 erste Gutachterkosten für eine mögliche Umbau-Planung bereit. Diese sogenannte Potenzialanalyse soll Gebäudestatik und Raumbedarf beleuchten; bei einem Umbau würde auch das Nebengebäude energetisch saniert, in dem sich unter anderem die Zulassungsstelle befindet.

Gebäude und Grundstück von Kreishaus I gehören seit 1999 der Maxul-Beteiligungs GmbH aus Pullach, die sich seinerzeit um die Grundsanierung der Verwaltungszentrale kümmerte. Seither ist die Immobilie per Mietkauf für jährlich knapp 1,05 Millionen Euro (kalt) an den Kreis verpachtet. Mitte 2023 wird die letzte Rate fällig; dann ist die Immobilie wieder Landkreis-Eigentum.