Auf die Schulsanierung der IGS-Außenstelle Grasberg (Foto) entfiel mehr als ein Drittel der Fördersumme, die sich auf insgesamt acht Projekte verteilt. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal/Grasberg/Landkreis Osterholz. Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) fördert der Bund Investitionen finanzschwacher Kommunen in den Ländern. Der erste Teil des Förderprogramms endet 2020, der zweite Teil für Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulen läuft von 2018 bis 2022. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt hat jetzt ein erstes Fazit gezogen. Demnach seien seit 2015 bisher acht Projekte im Landkreis Osterholz mit zusammen mehr als 1,13 Millionen Euro bezuschusst worden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt listet die Beihilfen auf, die aus dem Kip-1-Programm an den Kreis und seine Mitgliedskommunen gegangen seien. Für die energetische Sanierung des Sportzentrums Schoofmoor in der Gemeinde Lilienthal gab es demnach 133 000 Euro. Für die Dämmung der Aula der Grundschule Hüttenbusch erhielt die Gemeinde Worpswede 16 500 Euro, und für die Dachsanierung der Grundschule Axstedt wurden mehr als 132 000 Euro ausbezahlt. Der Landkreis Osterholz wurde bei der Sanierung der Außenstelle Grasberg der IGS Lilienthal mit mehr als 427 500 Euro gefördert. Die Gemeinde Schwanewede wurde bei der Sanierung der Heizungen in der Grundschule Neuenkirchen sowie in der Kooperativen Gesamtschule Schwanewede mit mehr als 145 000 Euro bedacht. Für die Sanierung der Sporthallendecke der Dreienkampschule gab es fast 94 000 Euro.

Hinzu kämen aus Kip 2 weitere 187 400 Euro für den letzten Bauabschnitt der Dachsanierung an der Grundschule Axstedt. Er freue sich, dass die Fördermittel des Bundes genutzt worden seien, um die öffentliche Infrastruktur vor allem des wichtigen Bildungsbereichs zu modernisieren, so Mattfeldt.