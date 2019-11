Der Grünsammelplatz am Rothensteiner Damm in Tarmstedt soll aufgepeppt werden. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Dass die Samtgemeinde Tarmstedt mit der geplanten Asphaltierung des Grünsammelplatzes an der Rothensteiner Straße nicht so recht in die Pötte kommt, könnte sich durchaus positiv auf die Finanzierung auswirken. Wenn bestimmte Vorgaben eingehalten werden, so hieß es am Mittwoch im Ausschuss für Abfallwirtschaft des Landkreises Rotenburg, winkt neuerdings ein Zuschuss des Bundes von bis zu 40 Prozent.

Angesichts der zu erwartenden Kostensteigerungen gegenüber den Haushaltsansätzen für das Jahr 2019 wäre dies sehr positiv, heißt es dazu von der Kreisverwaltung, „für die Gemeinden und den Landkreis“. Insgesamt 1,7 Millionen Euro will der Landkreis 2020 den Kommunen zur Verfügung stellen, damit die ihre Grünsammelstellen auf Vordermann bringen. Der Landkreis übernimmt damit 75 Prozent der Kosten für Planung und Bau.

165 000 Euro sind für die Grünsammelstelle in Tarmstedt vorgesehen. Für andere Kommunen sind zum Teil wesentlich höhere Summen eingeplant: Sittensen soll 320 000 Euro bekommen, Rotenburg 360 000 Euro, Visselhövede sogar 400 000 Euro. Für alle Plätze mit Ausnahme von Sittensen, für den die Genehmigung vorliegt, haben die Genehmigungsverfahren noch nicht begonnen, teilt die Verwaltung mit.

In Tarmstedt rechnet man mit Kosten von 220 000 Euro, dieser Betrag soll im Haushalt verankert werden. „Das soll 2020 gemacht werden“, sagte Bauamtsleiter Peter Böttjer im Umweltausschuss der Samtgemeinde. Es sei allerdings nicht leicht, ein Fachbüro für die erforderlichen Vorarbeiten zu finden.