Was gibt mir Zuversicht und Hoffnung? Zu diesem Thema kann jeder Steine bemalen und zu den Kirchen in Wilstedt, Tarmstedt und Kirchtimke bringen. (Rudat)

Wilstedt/Tarmstedt. Ihre Aktion „Hoffnungssteine an Ostern“ will die Kirchenregion Wilstedt-Tarmstedt-Kirchtimke nach dem Erfolg im vorigen Jahr an diesem Osterfest wiederholen. „Die Steine können zum Zeichen der Hoffnung werden und Menschen verbinden, auch wenn man sich nicht mit vielen treffen darf“, so Jugenddiakonin Sandra Rudat. Die Kirchengemeinden bitten daher Familien, Kinder, Jugendliche, Konfirmandinnen und Konfirmanden, Steine zu bemalen zum Thema „Was mir Zuversicht/Hoffnung gibt! Was mich mutig/stark macht!“ Die bemalten Steine sollten vor Ostern zu den Kirchen in Kirchtimke, Tarmstedt und Wilstedt gebracht und so abgelegt werden, dass „ein Band der Hoffnung“ entsteht. Ab Ostersonntag könne man sich dann Hoffnungssteine an den Kirchen abholen, auch wenn man keinen Stein bemalt habe. „Nehmen Sie dann gerne Steine mit und verteilen Sie sie in der Gemeinde. So können wir miteinander verbunden sein und uns Hoffnung spenden“, so Rudat.