Sigrun Kaufmann und ihr Sohn Bernd zeigen zum Todestag der Malerin Lisel Oppel einen Querschnitt aus ihrem Schaffen. (Fabian Wilking)

Worpswede. Lisel Oppel zählt zweifelsohne zu den wichtigsten Künstlerinnen und Künstlern der Weyerberggemeinde. Der sogenannten zweiten Generation zugehörig, verbrachte sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert ihr Leben mit Unterbrechungen in Worpswede. Als Frau wie als Künstlerin war sie unabhängig. Selbst in der Zeit des Nationalsozialismus ging sie ihren ganz eigenen Weg, trat weder der Reichskulturkammer noch der Partei bei und freundete sich in den 1940er Jahren mit einem französischen Kriegsgefangenen an. Diese Bekanntschaft brachte ihr einige Wochen Haft ein. Die Kunst hatte Vorrang in ihrem Leben und diente ihr nicht selten zum Überleben. Denn ein Bild wurde, wenn das Geld fehlte, als Zahlungsmittel benutzt. Und vom Empfänger immer akzeptiert. Somit befinden sich in Worpswede und seinem Umfeld viele ihrer Werke in Privatbesitz. Aus diesem Fundus hat Sigrun Kaufmann, Leiterin des Museums am Modersohn-Haus, zum Todestag der Malerin, der sich am 11. Juli zum 60. Male jährt, eine Ausstellung zusammengefügt, die einen Querschnitt aus dem Schaffen dieser bemerkenswerten Frau und Künstlerin zeigt.

Scheinbar mit leichter Hand, also leichter Pinselführung bannte sie das Leben aufs Papier oder die Leinwand. Ausdrücklich auch aufs Papier, denn sie arbeitete nicht selten mit der Aquarelltechnik, um unmittelbar ihre optischen Eindrücke festzuhalten. Und das immer in hoher Qualität. Sie war professionell ausgebildet worden, zuerst in ihrer Heimatstadt Bremen, wo sie 1897 geboren, am Gewerbemuseum kunstgewerblichen Unterricht nahm und zwei Jahre später dann an der Königlichen Kunstgewerbeschule in München studierte. Das war in der Zeit des Ersten Weltkriegs gewesen. Die Jahre danach zog es sie ins Umfeld Worpswedes. Der täglichen Nachkriegsnot gehorchend, verdingte sie sich auf Bauernhöfen ihr täglich Brot und ihre Schlafstatt. Und in der freien Zeit malte sie, frönte sie ihrer Leidenschaft. Diese pragmatischen Lebensentscheidungen waren typisch für sie. Sie nahm das Leben so, wie es kam, und machte etwas daraus. Zu den Bauern und ihren Familien knüpfte sie nicht selten ein freundschaftliches Band, und bannte deren Höfe und Häuser oder die Bewohner des Hauses auf die Leinwand.

Und auch im Worpswede der späteren Jahre war sie mit vielen Menschen freundschaftlich verbunden. So mit dem Gastwirtspaar Giesecke vom Kaffeehaus Niedersachsen, wo sie Anfang der 1950er Jahre oberhalb von deren Wirtschaft in der Nähe des Niedersachsensteins eine Hütte bewohnte. Einerseits war es ihr freundliches, aufgeschlossenes Wesen, das sie schnell Kontakte mit anderen Menschen schließen ließ. Andererseits war es die einfache, alltägliche Hilfe, die sie von Seiten solcher Menschen erfuhr. Sei es, wie im Falle des Gastwirtspaar Gieseke, bei dem sie selbstverständlich mit am Tisch Platz nehmen durfte und eine warme Mahlzeit bekam. Oder sei es, wie im Falle des Hauses im Schluh, wo ihr kleiner Sohn Claudio, 1932 in Italien geboren, so manches Mal von den dortigen Bewohnern und Weberinnen mit versorgt wurde, wenn die Mutter in Bremen zu arbeiten hatte. Herbord Schröder, ein Enkel der Giesekes, der Lisel noch als Kind kennenlernte, sagte einmal, wenn man sie traf, habe man das Gefühl gehabt, als ginge die Sonne auf.

Ja, die Sonne, irgendwie scheint sie in fast alle ihrer Werke hinein zu strahlen, auch wenn sie nicht sichtbar ist. Jedenfalls haben ihre Bilder aus dem Moor nicht die Erdenschwere, wie die manch anderer Kollegen. Ihre Bildthemen sind so vielfältig, wie das Leben, das sie liebte: Landschaften, deren Bewohner und kleine Alltagsszenen. Und Menschen, die sie immer wieder porträtierte. Alles mit sicherem Strich und sicherer Komposition auf den Malgrund gebracht. Fast legendär sind ihre Schützenfestbilder, in denen sie das bunte Festtreiben panoramaartig auffächerte.

Die Sonne aber, die eine ihrer großen Freuden im Leben war, fand sie im Süden. In den 1930er Jahren reiste sie wiederholt ins sonnige Italien, unter anderem nach Positano, Vietri und auf die Insel Ischia. Dort, am Golf von Neapel, lebte sie einige Jahre lang, arbeitete auch im keramischen Bereich. In den 1950er Jahren reiste sie nach Spanien und von dort aus nach Nordafrika. Das südliche Licht und die südländische Lebensweise schienen ihrer Vorstellung vom Leben entsprochen zu haben. Und doch liebte sie Worpswede und die hiesige Landschaft und ihre Menschen. Ein Impuls, überhaupt in diese Region zu kommen, waren Anfang der 1920er Jahre die Lebensaufzeichnungen Paula Modersohn-Beckers, die sie las. Und die sie als junge Frau begeistert aufnahm. So begann auch sie im Duktus dieser großen Künstlerin sich in einem Tagebuch zu äußern. Aber nicht lange, das Malen nahm überhand, und wenn sie später auf Reisen war, dienten ihr in Aquarell ausgeführte Szenen auf großen Blättern „niedergeschrieben“ als Reisenotizen. Darin erzählt sie kleine Geschichten, in denen nicht selten ihr kleiner Sohn eine der Hauptfiguren ist.

Die Ausstellung im unteren Teil des Museums zeigt exemplarisch, wie vielfältig ihre Motive waren, und wie bunt ihr Leben. Da sieht man neben den bereits erwähnten südländischen Eindrücken, viele heimische Sujets. Sei es der Gasthof „Melchers Hütte“ mit dem Blick dorthin über den bewegten Wasserspiegel der Hamme, oder sei es die kleine Kirche im St. Jürgensland in zweifacher Ausführung. Berühmt ist Lisel Oppel auch für ihre „Laternenkinder“, hier mit einem Bildexemplar vertreten. Und ein sehr reizvolles Porträt ihrer Freundin Mathilde Schröder wird präsentiert. Dem Besucher, für den die Präsentation von donnerstags bis sonntags von 13 bis 18 Uhr und auf Anfrage hin geöffnet ist (unter den inzwischen bekannten Auflagen wie Tragen eines Mund- und Nasenschutzes und Wahrung der Mindestabstände), bietet sie die Möglichkeit, sich mit dieser besonderen Frau und Künstlerin auseinanderzusetzen und ihre Kunst zu genießen. Eine lebensbejahende Kunst, die durch ihren zu frühen Tod abrupt ein Ende fand.