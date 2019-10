Cambio zieht positive Bilanz nach einem Jahr in Lilienthal

An der Moorhauser Landstraße 3a in Lilienthal hat das Unternehmen Cambio zwei Fahrzeuge zur Nutzung für registrierte Kunden abgestellt. Die Nachfrage stellt das Unternehmen bislang zufrieden. (Christian Kosak)

Vor einem Jahr hat der Carsharing-Anbieter Cambio in Lilienthal eine Station eröffnet. Seitdem können registrierte Kunden stunden- oder auch tageweise auf zwei an der Moorhauser Landstraße stehende Fahrzeuge zurückgreifen. Die Zwischenbilanz des Unternehmens fällt auf Nachfrage positiv aus. Man wolle die Station erhalten, sagt eine Unternehmensvertreterin. Mehr noch: Man überlege sogar, sie mit einem weiteren Fahrzeug aufzurüsten.

Als sich Cambio im Oktober 2018 den Menschen in Lilienthal vorstellte, war das bereits der zweite Anlauf, ein Carsharing-Angebot in der Gemeinde zu etablieren. Schon in den Neunzigerjahren hatte das Unternehmen einen Versuch gestartet, im Ort Fuß zu fassen. Es musste aber zur Kenntnis nehmen, dass die Nachfrage damals noch nicht so ausgeprägt war, dass es sich lohnte, die Fahrzeuge vorzuhalten. Dies hat sich geändert.

50 neue Kunden

Nachdem die Cambio-Station an der Daniel-Jacobs-Allee in Bremen-Borgfeld gut genutzt wurde und das Unternehmen feststellte, dass immer mehr Menschen aus Lilienthal auf die dort stationierten Fahrzeuge zugreifen, wagte Cambio erneut die Fahrt über die Wümme. An der Moorhauser Landstraße 3a, auf dem Gelände der Diakonischen Behindertenhilfe stehen seitdem zwei Ford Fiesta. Und, das kann das Unternehmen nach einem Jahr sagen: Sie werden auch benutzt.

Genaue Buchungszahlen will Jutta Kirsch, eine der Verantwortlichen bei Cambio in Bremen, zwar nicht nennen. Sie könne aber bestätigen, dass die Station in Lilienthal „super angelaufen“ ist. „Nach einem Jahr hat sie schon fast die durchschnittliche Auslastung der Stationen in Bremen erreicht.“ Zudem seien in dieser Zeit annähernd 50 neue Kundinnen und Kunden aus Lilienthal hinzugekommen. Zum Start 2018 hatte Cambio von 80 Kunden aus Lilienthal gesprochen.

Nicht alle dieser Kunden fahren auch mit den Autos aus Lilienthal, einige führen auch mit Fahrzeugen anderer Stationen. Kirsch zufolge könnte es sein, dass sie die Autos beruflich von ihrem Arbeitsplatz in Bremen aus nutzen. Und die Fahrzeuge an der Moorhauser Landstraße würden auch nicht so stark angewählt wie jene an der Station in Borgfeld. Doch in dieser Hinsicht will man geduldig sein. Laut Kirsch wurde die Station an der Daniel-Jacobs-Allee in Borgfeld 2005 eingerichtet. Auch diese hätte damals „viele Jahre gebraucht, um anzulaufen“. Von den 50 Neukunden seit der Stationseröffnung in Lilienthal habe bislang noch keiner gekündigt.

Viele Nutzer sind zwischen 40 und 50

43 Prozent der Kunden aus Lilienthal seien Frauen, das Altersspektrum reiche von 20 bis 70, wobei die 40- bis 50-Jährigen überrepräsentiert seien. Nutzer gibt es auch in Reihen der Diakonischen Behindertenhilfe (DBH), die die beiden Parkplätze auf ihrem Gelände zur Verfügung gestellt hat. Die DBH selbst hatte sich als Standort für Cambio ins Gespräch gebracht, weil es ihr laut Geschäftsführer Christoph vom Lehn darum gehe, ein attraktiver Arbeitgeber für die etwa 500 Mitarbeiter zu sein. Außerdem wolle man helfen, die Gemeinde weiterzuentwickeln.

Zum Start der Station vor dem Verwaltungsgebäude der DBH war sogar kurz die Rede davon gewesen, dass die Einrichtung als Ankermieter fungieren könnte, der den Fahrzeugen eine hohe Auslastung beschert. Dazu ist es dann aber doch nicht gekommen, sagt vom Lehn auf Nachfrage: Es fielen einfach zu wenige Dienstfahrten an. Er wisse aber, dass es Mitarbeiter gebe, die die Fahrzeuge privat nutzen. Aus seiner Sicht sei die Entscheidung, die Stellplätze anzubieten, richtig gewesen: „Die Fahrzeuge sind ständig unterwegs, sprich, es ist in Lilienthal ein hoher Bedarf nach Nutzung von Carsharing-Angeboten.“ Zudem wolle die DBH in Lilienthal als Impulsgeber für die Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit fungieren.

Trotz des guten Ergebnisses will Cambio es im Bremer Umland zunächst bei den vorhandenen Stationen belassen. In der Region ist das Unternehmen noch in Achim und Bremerhaven mit Fahrzeugen vertreten. Bis auf Weiteres soll nun das vorhandene Netz verdichtet werden, sagt Jutta Kirsch. So sollen weitere Stationen in den Bremer Stadtteilen geschaffen werden, in denen die Nachfrage besonders hoch ist.

In Lilienthal wolle man sich die Lage weiter ansehen. Nimmt die Nachfrage bis Sommer zu und schwankt sie nicht allzu stark, wäre es für das Unternehmen vorstellbar, an der Moorhauser Landstraße ein weiteres Fahrzeug abzustellen. Denn wenn die Fahrzeuge ausgebucht und der Weg zur nächsten Station weit ist, kann das die Kunden auch schon mal frustrieren. So könnte zu den beiden vorhandenen Ford Fiesta auch ein größeres Auto, etwa ein VW Caddy oder ein Ford Focus, kommen. Darüber müsste man dann aber auch mit dem Stellplatzvermieter sprechen.

Zur Sache

Einchecken per Kundenkarte

Wer Carsharing in Anspruch nehmen will, muss sich bei Cambio registrieren lassen. Übers Internet, per Telefon oder App können sich die Kunden die Autos stunden- oder auch gleich tageweise reservieren. Was sie am Ende zu zahlen haben, richtet sich zum einen nach der Nutzungsdauer, aber auch nach den Kilometern, die mit dem Auto zurückgelegt werden. Das Einchecken jedenfalls funktioniert denkbar einfach: Die Kundenkarte wird vor einen Sensor an der Windschutzscheibe gehalten, dann öffnet sich das Fahrzeug. Im Handschuhfach befinden sich dann die Schlüssel und ein Bordcomputer. Sobald die Daten erfasst sind, kann der Wagen ganz normal gestartet werden. Kilometer und Fahrzeit werden automatisch registriert und später abgerechnet.