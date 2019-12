Die Ratsleute Monica Röhr und Marcel Habeck schauen sich im Rathaus das Bild von Albert Schiestl-Arding an, der in der 1920er-Jahren den Lilienthaler Künstler Carl Jörres porträtiert hat. (Lutz Rode)

Lilienthal. Nach Carl Jörres ist eine Straße im Lilienthaler Ortskern benannt, doch wer war dieser Mann und wie sah der Landschaftsmaler eigentlich aus? Ein Bild davon können sich jetzt die Besucher des Rathauses an der Klosterstraße 16 verschaffen, und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Gegenüber vom Sitzungssaal hängt ein Porträt, das Jörres' Künstlerkollege Albert Schiestl-Arding in den 1920er-Jahren von ihm angefertigt hat. Das Gemälde ist Teil der Jahres-Ausstellung, die erstmals in den Räumen der Gemeindezentrale zu sehen ist. Sie stellt drei Maler in den Mittelpunkt, die in Lilienthal gelebt und gearbeitet haben oder einen Bezug zum Ort haben. Neben Jörres und Schiestl-Arding ist Robert Koepke aus Oberende der dritte Künstler im Bunde.

Die nun gezeigten Gemälde stammen aus der Sammlung der Lilienthaler Kunststiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kunst ins Rampenlicht zu rücken, die an der Nahtstelle zwischen Worpswede, Fischerhude und Bremen einst entstanden ist. Sie will mit ihrer Arbeit verhindern, dass die Künstler aus der Wümme-Region und ihre Werke in Vergessenheit geraten. Kunststiftungsvorsitzender Hans Adolf Cordes findet, dass die Gemeinde bisher zu wenig getan hat, um diese Künstler und deren Bedeutung öffentlich herauszustellen. Weder dem 1844 geboren Maler Christian Ludwig Bokelmann, noch Carl Jörres (1870-1947) oder dem kurze Zeit in Lilienthal lebenden expressionistischen Künstler Albert Schiestl-Arding (1883-1937) seien zuvor Ausstellungen der Gemeinde gewidmet gewesen. Im Falle des 1844 in Sankt Jürgen geborenen Maler Christian Ludwig Bokelmann, dessen Schüler Fritz Mackensen war, hat die Kunststiftung selbst eine Ausstellung auf die Beine gestellt.

Gut 20 Werke sind ab sofort im Rathaus zu den Öffnungszeiten zu sehen. Für Hans Adolf Cordes ist das ein Angebot für Menschen, die eigentlich keinen besonderen Zugang zur Kunst haben und wahrscheinlich auch nie auf die Idee kommen würden, die Kunstschau in Trupe 6 zu besuchen. Die Gemälde sind teilweise durchaus auch als historische Dokumente anzusehen: So hat Carl Jörres unter anderem das Badehaus an der Wörpe gemalt, in das er selbst in den 20er-Jahren einzog und dort seine Bilder ausstellte. In dieser Phase muss er auch Albert Schiestl-Arding begegnet sein, dessen Worpsweder Atelier 1923 ausgebrannt war und der in der Not zeitweise von der Lilienthaler Familie Sasse aufgenommen wurde.

Geht es nach den Vorstellungen der Kulturabteilung der Gemeinde Lilienthal, sollen die Jahres-Kunstausstellungen im Rathaus zu einer Dauereinrichtung werden. Deren Leiterin Martina Michelsen spricht von einer „Neuausrichtung des Ausstellungswesens“, die sie angeschoben hat. Dazu gehört auch, dass es künftig ein klareres Profil geben soll: Während auf den Fluren und in der Galerie von Murkens Hof künftig vor allem die Werke zeitgenössischer Künstler gezeigt werden soll, sollen im Rathaus vor allem Bilder aus zurückliegenden Künstlergenerationen gezeigt werden sowie Werke, deren Motive gut zum offiziellen Umfeld passen. Kulturabteilung und Kunststiftung haben zur Premiere zusammengearbeitet. Eine weitere Kooperation ist nicht ausgeschlossen.