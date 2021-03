In Heeslingen brannte am Sonnabend ein Carport. Das Feuer sorgte für eine starke Rauchentwicklung. (Feuerwehr (FR))

Landkreis Rotenburg. Der Brand eines Carports hat am frühen Sonnabendnachmittag im Kreis Rotenburg einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Gegen 13.20 Uhr gingen mehrere Notrufe zu dem Brand in Heeslingen ein. Bevor die Feuerwehr eintraf, hatten die Eigentümer noch versucht, die Flammen in dem Carport, zu dem ein Abstellraum gehörte, selbst zu bekämpfen. Wegen der Hitze ging nach Darstellung eines Feuerwehrsprechers ein großes Fenster des Wohnhauses zu Bruch, die Flammen griffen auch auf das Dach über. Bevor sie im Wohnhaus noch größeren Schaden anrichteten, konnte das Feuer gelöscht werden. Zur Schadenshöhe und Brandursache gibt es keine Angaben. Niemand wurde verletzt.