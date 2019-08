Der Protest gegen die Gasförderung zeigt sich an vielen Stellen in der Region, so wie hier in Grasberg. Die Lilienthaler CDU hat ihre Ablehnung nun noch mal bekräftigt. (Christian Kosak)

Lilienthal. Die Lilienthaler CDU hat ihre Ablehnung der Suche nach Erdgas oder Erdöl in der Region bekräftigt. „Der erneute Zuschlag für die Wintershall Dea GmbH, in unserem dicht besiedelten Gebiet nach Rohstoffen suchen zu dürfen, wird von den Vorstandsmitgliedern einstimmig kritisiert und weiter abgelehnt“, teilte Tanja Ruczynski nach einer Sitzung des Lilienthaler CDU-Gemeindeverbands mit. Durch den Protest der Bürger vor Ort sei deutlich zum Ausdruck gebracht worden, dass ein solches Vorhaben in der Region nicht toleriert werde, so die stellvertretende Lilienthaler CDU-Vorsitzende weiter.

Gegenüber der WÜMME-ZEITUNG betonte Vorstandsmitglied Pascal Holz zudem, dass für ihn nicht nachvollziehbar sei, dass die Wintershall Dea GmbH die Genehmigung zur weiteren Suche in der Region erhalten habe, obwohl in der Vergangenheit in Bothel und Emlichheim sogenanntes Lagerstättenwasser ausgelaufen war und die Umwelt belastet habe. Das Unternehmen habe sich damit etwas zu Schulden kommen lassen, was in die Bewertung hätte einfließen sollen. „So geht das nicht“, bewertet Holz den Vorgang.

Wie berichtet, hatte das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) Ende Juli die sogenannte Aufsuchungserlaubnis für Dea Wintershall für den Raum Unterweser um zwei Jahre verlängert. Das Unternehmen ist somit berechtigt, nach Kohlenwasserstoffen, also Erdöl oder Erdgas, zu suchen.