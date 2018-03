Die Teilschließung der Horner Wache ist besiegelt. Kritiker aus den Reihen der CDU fürchten damit den Anfang vom Ende des Reviers an der Lilienthaler Heerstraße. (PETRA STUBBE)

"Die Bevölkerung wird am Ende das Nachsehen haben", kommentieren die beiden Christdemokraten Stefan Quaß und der Borgfelder Jörn Broeksmid in einer Pressemitteilung die jüngste Entscheidung des Bremer Petitionsausschusses. Dieser hat die Teilschließung des Horner Polizeireviers im Zuge der Polizeireform besiegelt.

Da halfen auch nicht die 524 Unterschriften unter der "Onlinepetition S 19/223 – Aufstockung des Polizeireviers an der Lilienthaler Heerstraße". Diese hatten Quaß und Broeksmid vor einem Jahr auf den Weg gebracht. Darin forderten sie den "vollumfänglichen" Erhalt des Horner Polizeireviers an der Leher Heerstraße "als Teilintegrationsrevier (vollwertiges Polizeirevier) in seiner bisherigen personellen Sollstärke" und, dass "die entstandenen Fehlstellen umgehend wieder besetzt werden". Die beiden Christdemokraten begründeten seinerzeit, dass das Horner Polizeirevier "einen unverzichtbaren Beitrag zur inneren Sicherheit in den Stadtteilen Horn-Lehe, Borgfeld und Oberneuland" leiste und sowohl einwohner- als auch flächenmäßig schon heute zu den größten Revierbezirken Bremens gehöre und argumentieren auch jetzt noch für eine personelle Aufstockung der Horner Wache.

Stattdessen steht nun fest: "Auf die Unterstützung des Petitionsausschusses können die Kritiker der Polizeireform nicht zählen", so Stefan Quaß in der Mitteilung. Der Petitionssausschuss habe ihnen mitgeteilt, dass er die Polizeireform mehrheitlich befürwortet. Quaß und Broeksmid fürchten, dass bei geplanten täglichen Öffnungszeiten von zwei Stunden sowie dem Abzug von Beamten und Streifenwagen der Bürgerservice massiv eingeschränkt werde. Dabei sei das Polizeirevier Horn für mehr als 45.000 Menschen zuständig. Der Bürgerservice solle im Rahmen der Polizeireform in ein zentrales Kommissariat beim Polizeipräsidium in die Vahr verlagert werden. Für Quaß und Broeksmid der "Anfang vom Ende". Ein Horner Polizeirevier mit stark reduzierten Aufgaben und einer Besetzung mit wenigen Beamten sei nicht handlungsfähig und werde deshalb mittelfristig nicht erhalten. Das Horner Revier war erst 2013 in dem Neubau an der Lilienthaler Heerstraße eröffnet worden.