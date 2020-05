Die Borgfelder Flutbrücke soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die CDU in Borgfeld widerspricht Senatorin Maike Schaefer, die ein Umleitungskonzept für den Autoverkehr während der Bauzeit für unnötig hält. (Louis Kellner)

Borgfeld. Nachdem Maike Schaefer in einem Interview mit der WÜMME-ZEITUNG betont hatte, dass für die Zeit des Flutbrückenneubaus kein Verkehrskonzept nötig sei, wirft der Sprecher der CDU-Fraktion im Beirat Borgfeld, Jörn Broeksmid, der Verkehrssenatorin mangelnde Kenntnis der örtlichen Verhältnisse vor. „Wer wie Frau Schaefer behauptet, die Linie 4 würde in einer Stunde 20 000 Personen transportieren können, kennt die Kapazität der eigenen Straßenbahnen nicht“, schimpft Broeksmid. Schaefer hatte in dem Interview unter anderem behauptet, die Straßenbahnen zwischen Lilienthal und Bremen könnten pro Stunde zehnmal so viele Pendler befördern wie die Autos auf einer Fahrspur.

Broeksmid hat auf die Äußerungen reagiert und korrigiert die Senatorin: Durchschnittlich gebe es stündlich drei Straßenbahnverbindungen nach Falkenberg und drei von Falkenberg nach Bremen. Zur Hauptverkehrszeit könnten es auch mal vier sein, später am Abend jedoch nur zwei. Eine Straßenbahn besitze je nach Typ eine Kapazität von 84 bis 102 Sitzplätzen und weiteren 129 bis 137 Stehplätzen, so Broeksmid. „Selbst bei einer vollen Auslastung kann eine Straßenbahn daher nur 213 bis 239 Personen transportieren.“ Hochgerechnet auf sechs Verbindungen seien das 1278 bis 1434 Personen pro Stunde. CDU-Beiratsmitglied Jens Burghard schimpft deshalb: „Die Zahl von 20 000 Fahrgästen pro Stunde ist wohl eher grünem Wunschdenken als faktenbasiertem Wissen entsprungen.“

Im Jahre 2018 haben nach Broeksmids Recherchen täglich 3000 Fahrgäste die Linie 4 über die Landesgrenze genutzt. „Avisiert waren einmal 4800 Fahrgäste“, erinnert er. „Zusätzliche Taktungen sind auf der Strecke Borgfeld–Falkenberg nach Auskunft von BSAG-Vertretern im Beirat Borgfeld auch nicht möglich, weil die BSAG zum einen keine zusätzlichen Bahnen dafür hat und zum anderen die Einspurigkeit der Strecke in Lilienthal keine höhere Taktung zulässt.“ Abgesehen davon weist Broeksmid darauf hin, dass zurzeit viele Bürger aus Angst vor einer Infektion mit der Krankheit Covid-19 Bedenken hätten, in volle Busse und Bahnen einzusteigen. Broeksmid hat dafür nach eigenen Worten Verständnis. Aus der Hoffnung der Senatorin, dass während der Brückenbauarbeiten möglichst viele Autofahrer die Straßenbahn nutzen, könne so aber nichts werden.

„Allein auf einen Umstieg auf die Straßenbahn zu setzen, ist nicht die Lösung der im Zuge des Flutbrückenneubaus zu erwartenden Verkehrsprobleme“, glaubt der Borgfelder Fraktionssprecher. Der Sprecher des Verkehrsausschusses, Wolfgang Klüver (CDU), erinnert daran: „Wir haben uns von Anfang an im Schulterschluss mit Lilienthal für ein gemeinsames Verkehrskonzept im Zuge des Neubaus der Brücke eingesetzt.“ Und das habe Gründe. Broeksmid: „Wir wehren uns dagegen, dass unser ohnehin schon verkehrsbelasteter Stadtteil die Hauptlast während der Bautätigkeit an der Brücke trägt.“ Und dass Autofahrer bei noch mehr Staus vor der Brücke auf die kleineren Straßen durch die Borgfelder Wohngebiete ausweichen werden, sei vorhersehbar. Viele Eltern, berichtet Broeksmid, haben Angst um die Schulwegsicherheit ihrer Kinder. Er selbst sei Vater zweier schulpflichtiger Kinder.

Auch die Erreichbarkeit und Einhaltung der Schutzziele für Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr in Borgfeld sei in Frage gestellt, wenn der Ortsteil weiter im Stau versinke. Fraktionsübergreifend habe man sich daher schon in der letzten Legislaturperiode und erneut im November 2019 für eine weiträumige Umfahrung Borgfelds inklusive einer entsprechenden Ausschilderung von Umleitungsstrecken, die Einrichtung einer besonders zügig arbeitenden, sogenannten Powerbaustelle sowie die Erhöhung der Taktfrequenz der Straßenbahn eingesetzt. Sämtliche Vorschläge, so Broeksmid, seien jedoch von Schaefers Ressort abgelehnt worden.