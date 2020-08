Nominiert: Markus Schwiering (links) möchte Nachfolger von Frank Holle als Tarmstedter Samtgemeindebürgermeister werden. (Johannes Heeg)

Hepstedt. Die Anwaltskanzlei Polster in Tarmstedt könnte sich zu einer Art Sprungbrett für angehende Samtgemeindebürgermeister entwickeln. Vor 15 Jahren schaffte ein dort beschäftigter junger Rechtsanwalt namens Frank Holle den Sprung ins Tarmstedter Rathaus, 2021 schickt sich der heutige Kanzlei-Inhaber Markus Schwiering an, es Holle gleich zu tun. Einen weiteren Schritt in diese Richtung hat der 42-jährige Hepstedter jetzt hinter sich: Schwiering wurde vom CDU-Gemeindeverband Tarmstedt einstimmig als Samtgemeindebürgermeisterkandidat nominiert. Im Saal der Gaststätte Blanken votierten 28 der anwesenden stimmberechtigten 29 CDU-Mitglieder für den Juristen, einer enthielt sich.

Damit ist Schwiering, obgleich parteilos, der offizielle Kandidat der Tarmstedter CDU für die im September 2021 anstehende Wahl, bei der gleichzeitig auch die Gemeinderäte, der Samtgemeinderat, der Rotenburger Kreistag, der Landrat und etliche weitere hauptamtliche Bürgermeister gewählt werden. Unter anderem in Rotenburg, wo Holle gerne Rathauschef werden möchte. Der 52-Jährige ist der Wunschkandidat der Kreisstadt-CDU, muss aber noch von der Parteibasis bestätigt werden. Bei Schwierings Wahl war Holle als „Privatperson“ anwesend, wie er sagte. Er lebt seit einigen Jahren in Ottersberg und gehört daher nicht mehr der Tarmstedter CDU an.

Wie CDU-Chef Stephan Otten berichtete, habe sich der CDU-Vorstand mit insgesamt sechs Bewerbern fürs Samtgemeindebürgermeisteramt beschäftigt. Drei hätten von sich aus einen Rückzieher gemacht, und von den verbliebenen sei Schwiering der Wunschkandidat des Vorstands, was dieser am 3. Juli öffentlich kund getan hat. Seitdem sei kein anderer Bewerber dazu gekommen.

„Teamfähig, kommunikativ und integer“

Schwiering, betonte Heinz-Hermann Holsten, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Samtgemeinderat, bringe alle wichtigen beruflich-fachlichen wie menschlichen Kompetenzen mit, die für das höchste Amt der Samtgemeinde Tarmstedt erforderlich seien. Als ehrenamtlicher Bürgermeister von Hepstedt lebe er Bürgernähe, er sei „teamfähig, kommunikativ und integer“. „Auch wenn Du nicht der CDU angehörst, so verkörperst Du doch alle Werte der Partei“, sagte Holsten.

„Ich möchte das gerne machen“, sagte Markus Schwiering vor seiner Nominierung. Als Rechtsanwalt und Notar übe er zwar seinen „Traumberuf“ aus, doch traue er sich zu, zusammen mit dem Team im Rathaus einiges zu bewegen in der Samtgemeinde. Seine Familie stehe hinter seinen Ambitionen. Und Kritik könne er auch ertragen: „Ich bekomme nicht nur nette Briefe, das muss man aushalten können.“

Marco Prietz, Chef der CDU-Fraktion im Kreistag mit Ambitionen auf das Amt des Landrats, stimmte die CDU-Mitglieder auf schwierige Zeiten ein: „Die Wahlperiode 2021 bis 2026 wird nicht nur vergnügungssteuerpflichtig.“ Im Verbund mit den Kommunen müsse der Landkreis mit den Coronafolgen klarkommen und zudem vorankommen beim schnellen Internet, beim Mobilfunk und beim Ausbau der Schulen. „Lasst uns diese Aufgaben gemeinsam angehen“, appellierte er, „Politik ist ein Mannschaftssport.“ Die Gesellschaft sei an vielen Stellen im Umbruch, „und bei unseren Themen und Personen wird deutlich, was sich in der CDU getan hat“.