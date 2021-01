Osterholz-Scharmbeck. Der Rückenwind für das Projekt Moorexpress-Reaktivierung gewinnt an Kraft. Die CDU-Stadtratsfraktion will das Thema in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Sport, Kultur und Tourismus beraten lassen und hat in einem bei Bürgermeister Torsten Rohde eingereichten Antrag eine Doppelstrategie empfohlen: Die Reaktivierung vorantreiben und parallel das Tourismusprojekt stärken. Unter anderem fordern die Christdemokraten, dass Osterholz-Scharmbeck die städtische Bezuschussung des touristischen Betriebs durch die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB) wieder aufnehmen und ab 2022 jährlich einen Betrag von 10.000 Euro für den Erhalt des Streckennetzes überweisen soll.

Wie die CDU macht sich auch die städtische Linksfraktion mit Hinweis auf proklamierte Klimaziele dafür stark, den Moorexpress für die Wiederaufnahme in den Regelbetrieb zu ertüchtigen. Fraktionschef Herbert Behrens schloss sich den Vorwürfen an, die Wolfgang Konukiewitz, Sprecher des Nahverkehrsbündnisses Niedersachsen, an die Landesregierung adressiert hatte: Wirtschaftsminister Althusmann wolle sich nicht aktiv für die Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke Osterholz-Scharmbeck–Bremervörde einsetzen und stattdessen abwarten, bis vom Bund neue Bewertungskriterien zur Wirtschaftlichkeit von Strecken-Reaktivierungen kommen. Andere Bundesländer, die bei der Reaktivierung ihrer Strecken schneller seien, schnappten Niedersachsen die zur Verfügung stehenden Regionalisierungsmittel weg. Behrens: „Mit Abwarten ist keine klimaverträgliche Verkehrspolitik zu machen. Im Verkehrssektor sollen die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 40 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 gesenkt werden. Fakt ist, dass laut Bundes-Umweltministerium bis 2018 im Verkehrssektor lediglich ein Prozent weniger CO² in die Luft gepustet worden ist. Es gibt Alternativen für den motorisierten Personen- und Güterverkehr, der rund 96 Prozent dieser Emissionen verursacht. Dazu gehört die Wiederaufnahme eines Personen- und Güterverkehrs auf der Bahnstrecke Osterholz-Scharmbeck–Bremervörde.“ Die Signalanlagen seien ertüchtigt worden. Jetzt müsse die Strecke saniert werden. Althusmann hatte sich mit Hinweis auf Kosten-Nutzen-Analysen und die Verpflichtung zum vorsichtigen Umgang mit Steuergeldern zurückhaltend über die Pläne zum Moorexpress-Comeback geäußert.

Dritter Comeback-Versuch

Die CDU verweist auf die im Sommer des vergangenen Jahres vom Osterholzer Kreistag beschlossene Resolution, mit der er Hannover aufforderte, die 48 Gleiskilometer zwischen Osterholz-Scharmbeck und Bremervörde mithilfe von Bundesmitteln für den öffentlichen Personenverkehr vorzubereiten. Niedersachsen ist damals wie heute zuständig für den Nahverkehr auf der Schiene. Hannover setzt zurzeit allerdings vor allem auf die Reaktivierung von 20 kleineren Haltestellen an bestehenden Bahnstrecken. Bei der jüngsten Initiative des Landes, still gelegte Bahnstrecken wieder in Betrieb zu nehmen, war der Moorexpress vor gut fünf Jahren durchgefallen, weil das Verkehrsministerium vergleichsweise geringes Fahrgastpotenzial gesehen und dem touristischen Nutzen der Verbindung wenig Gewicht beigemessen hatte.

Es wird also nach 2003 und 2014 zum dritten Mal der Versuch unternommen, den Moorexpress zu einem Comeback im ÖPNV anzuschieben. Im Zuge der Expo 2000 war er als touristisches Angebot an Wochenenden und Feiertagen zu neuem Leben erwacht. „Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass auch die Stadt sich klar für den Moorexpress ausspricht und Unterstützung signalisiert“, so CDU-Fraktionschefin Marie Jordan. Diese Position solle Bürgermeister Rohde auch gegenüber der Landesregierung vertreten. Den Ausstieg der Stadt aus der gemeinschaftlichen Förderung sieht die CDU kritisch. Den Beitrag in Höhe von 10.000 Euro hält sie für angemessen. „Mit der erneuten Beteiligung reiht sich die Stadt Osterholz-Scharmbeck wieder in die Reihe aller anderen Gemeinden auf der Moorexpress-Route ein, die von der Bahn enorm profitieren und selbstverständlich bereits seit langer Zeit einen eigenen Beitrag leisten.“