Die Schroeterschule in Lilienthal - im Rat gab es jetzt wieder einmal reichlich Streit um deren Zukunft. (Maximilian von Lachner)

Lilienthal. In Lilienthal gibt es jetzt eine Marschrichtung, wie die Gemeinde beim Thema Schroeterschule vorankommen will. Mit den Stimmen des Bürgermeisters, der FDP und den Querdenkern setzte die CDU am Dienstagabend ihren Antrag durch, wonach eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung und Erweiterung der in die Jahre gekommenen Grundschule in Auftrag gegeben werden soll. Gleichzeitig soll auch ein Neubau weiter durchgeplant werden, und zwar in einer Variante, deren Kosten auf 13,4 Millionen Euro taxiert werden. Auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung soll dann entschieden werden, was mit der Schroeterschule weiter passieren soll.

Für ihren erst in der Ratssitzung formulierten Vorstoß mussten sich die Christdemokraten mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Rainer Sekunde an der Spitze viel Kritik von SPD, Grünen und Linken anhören. Selbst parteiübergreifende Gespräche in einer eigens beantragten Sitzungsunterbrechung führten nicht dazu, dass sich die Wogen wieder glätteten. Dass die Union die zweitteuerste Neubauvariante ins Spiel gebracht hatte, brachte die anderen Fraktionen auf die Palme, sahen sie darin doch einen Versuch, „die Neubauvariante sterben zu lassen“, wie es SPD-Ratsfrau Britta Weber formulierte. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Sanierung der Grundschule am Ende die wirtschaftlichste Lösung sei, steige bei einem Vergleich mit einer relativ teuren Schule natürlich. Besonders die Sozialdemokraten hatten sich zuletzt stets überzeugt davon gezeigt, dass sich der Neubau gegenüber einer Sanierung rechnen dürfte, wenn man dort auf eine günstigere Variante setze und die Sanierung vom Umfang und von der Ausstattung her auch tatsächlich vergleichbar sei.

Die Sozialdemokraten waren auch angefasst, weil bei den Arbeitstreffen, die es im Vorfeld der Ratssitzung gegeben hatte, die CDU über ihre Vorstellungen nicht gesprochen hatte. „Wir fühlen uns veräppelt und vorgeführt“, hielt SPD-Mann Jens Erdmann den Christdemokraten entgegen. Oliver Blau verstand die Welt nicht mehr: Man habe in vielen Stunden mühselig eine Kompromisslösung erarbeitet, die nun aus den Angeln gehoben werde, obwohl man gerade der Union damit habe entgegen kommen wollen.

Dort verstand man die ganze Aufregung nicht. Es sei völlig legitim, wenn eine Fraktion erst zur Ratssitzung ihre Anträge stelle. Bei den Aussprachen über die Arbeitstreffen seien nicht alle Fraktionsmitglieder dabei gewesen, erklärte Schulpolitiker Manfred Kiehn, der für die CDU an den Meetings mit dem Architekten, der Verwaltung und der Politik teilgenommen hatte. Für die Überprüfung der großzügigeren Variante hatte sich vor allem FDP-Mann John Hansen stark gemacht, der mit der CDU bekanntlich eine Gruppe im Rat bildet. Schon vor der Ratssitzung hatte er keinen Zweifel daran gelassen, dass er die von der SPD favorisierte „abgespeckte“ Neubauvariante für einen „faulen Kompromiss“ halte, weil damit zu viele Abstriche bei der Umsetzung des pädagogischen Konzepts gemacht werden müssten.

Der ganze Ablauf der Sitzung brachte die SPD am Ende dazu, das vorher gemeinsam ausgearbeitete Verfahren in den Wind zu schreiben und sich die Vergleiche und Wirtschaftlichkeitsberechnungen gleich ganz zu sparen. Sie beantragte den Neubau der Grundschule in der Form, bei der in kleinerem Maß Gruppen- und Gemeinschaftsräume gegenüber der Ursprungsplanung wegfallen würden. Kleinere Abstriche beim pädagogischen Konzept gebe es, umsetzbar sei es dennoch. Der Antrag scheiterte letztlich.

Das galt auch für den Antrag der Linken-Fraktion, die ebenfalls in letzter Minute kurz vor der Ratssitzung einen eigenen Antrag auf den Weg gebracht hatte. Der Vorschlag der Linken sah vor, einen Neubau der Schroeterschule zu bewerkstelligen, und zugleich alte Teile stehen zu lassen, um dort einen vierten Klassenzug unterbringen zu können - das alles mit dem Ziel, sich dadurch am Ende den Bau einer fünften Grundschule in Lilienthal sparen zu können. Und das auch vor dem Hintergrund, dass die Schülerzahlen zwar aktuell steigen, doch die Prognosen ab 2025 bereits wieder von sinkenden Schülerzahlen ausgehen würden. Am Ende stimmten nur die beiden Linken-Ratsherren selbst für den Antrag.