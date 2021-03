Die Mitglieder der CDU stellen am Mittwoch den Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Lilienthal auf. Alles läuft auf Kristian Tangermann hinaus. Er ist der einzige bekannte Bewerber. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Rund 100 Mitglieder des Lilienthaler CDU-Gemeindeverbandes entscheiden an diesem Mittwoch darüber, wer ihr Kandidat für die im September anstehende Bürgermeisterwahl werden soll. Einziger bekannter Bewerber ist Kristian Tangermann, der Anfang Februar erklärt hatte, erneut für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister kandidieren zu wollen.

Die CDU geht bei der Nominierung coronabedingt neue Wege: Die Mitglieder treffen sich am Abend in einer Videokonferenz, die Abstimmung selbst erfolgt dann aber klassisch per Urnenwahl. In Rohdenburgs Gaststätte an der Trupermoorer Landstraße 28 können die wahlberechtigten Mitglieder zwischen 18.45 und 20 Uhr ihren Stimmzettel in die bereit stehende Wahlurne stecken. Das Ergebnis wird verkündet, wenn die Versammlung nach der Unterbrechung online fortgesetzt wird.

Der CDU-Gemeindeverband Lilienthal nutzt die Möglichkeiten, die die eigens in Niedersachsen eingeführte Covid-19-Verordnung für die Aufstellung der Bewerber zulässt. Der Vorstand, so heißt es in einem Brief an die Mitglieder, habe sich für eine virtuelle Aufstellungsversammlung mit schriftlicher Schlussabstimmung als Alternative zur Präsenzversammlung entschieden. „Wir haben genau darauf geachtet, dass alle Vorgaben eingehalten werden und das Vorgehen auch mit der Landesgeschäftsstelle der CDU abgestimmt“, sagt Marcel Habeck, der Vorsitzende der Lilienthaler CDU.

Vorstand und Gemeinderatsfraktion haben sich bereits einstimmig dafür ausgesprochen, dass Kristian Tangermann für die CDU ins Rennen um den Bürgermeisterposten gehen soll. „Tangermann hat es durch seinen Tatendrang geschafft, unsere Gemeinde spür- und sichtbar voranzubringen“, sagt Habeck. Und auch für den Fraktionschef Rainer A. Sekunde ist klar. „Tangermann hat in den letzten fünf Jahren bewiesen, dass er ,Bürgermeister kann'.“

Theoretisch wäre es möglich, dass aus den Reihen der CDU auch bei der Mitgliederversammlung jemand seinen Hut in den Ring wirft, um sich als Bürgermeisterkandidat zu bewerben. Danach sieht es allerdings nicht aus: Weitere Kandidaten-Vorschläge sind bisher in der Geschäftsstelle nicht aufgetaucht.