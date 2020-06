Eine Besuchergruppe mit Worpsweder Gästeführerin vor der Käseglocke: Wer im Künstlerdorf übernachtet, soll zukünftig einen Gästebeitrag zahlen, schlägt die CDU-Fraktion vor. (Hans-Henning Hasselberg)

Worpswede. Nachdem alle Fraktionen des Worpsweder Gemeinderats, wie berichtet, einen gemeinsamen Antrag gestellt haben, die Fremdenverkehrsabgabe, die örtliche Unternehmen und Selbstständige zahlen müssen, wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auszusetzen, geht die CDU-Fraktion nun noch einen Schritt weiter: Sie will diese umstrittene Tourismusabgabe ganz abschaffen und durch einen Gästebeitrag, vergleichbar mit der sogenannten Kurtaxe, ersetzen. Dieser müsste dann von den Übernachtungsgästen selbst und nicht mehr von den Geschäftsleuten gezahlt werden.

Die Fraktion stellt den Antrag, dass die Verwaltung bis zum 1. August verschiedene Modelle erarbeiten solle, die die Erhebung eines Beitrages von Übernachtungsgästen ermöglicht. Zur Begründung führt die Partei aus, dass die Fremdenverkehrsbeitragssatzung Gewerbetreibende in der Ortschaft Worpswede verpflichtet, eine Abgabe für Vorteile durch den Fremdenverkehr zu leisten. Allerdings wird dieser Vorteil im Rahmen einer Schätzung ermittelt. Das sei rechtlich sicher in Ordnung, so der Fraktionsvorsitzende Heiko Pankoke. „Wir haben aber aus wirtschaftlichen Gründen erhebliche Bedenken gegen diese Art der Vorteilsermittlung.“

Wettbewerbsnachteile

Die Grundlagen für diese Schätzung wurden vor rund 20 Jahren ermittelt, und die daraus abgeleiteten Vorteilsstufen dürften nicht mehr zeitgemäß sein, heißt es in der Begründung. Zudem sei die pauschalierte Wahrscheinlichkeit dieses Vorteilsprinzips „nicht mehr realitätsnah“. Die Schätzung unterstelle einen Gewinnanteil vom erzielten Umsatz, unabhängig davon, ob tatsächlich ein wirtschaftlicher Überschuss erzielt werde. Pankoke betont: „Das Prinzip, einen Beitrag nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu erheben, wird damit unterlaufen.“ Die Abgabe zwinge gar die Unternehmen dazu, die Mehrkosten an sämtliche ihrer Kunden und somit auch an die Einwohner Worpswedes weitergeben zu müssen. Daraus resultiere auch ein Wettbewerbsnachteil gegenüber Mitbewerbern aus anderen Gemeinden.

„Wir halten daher den Fremdenverkehrsbeitrag in der jetzigen Form für nicht mehr zeitgemäß und wirtschaftlich für ungerecht“, schreibt die CDU. Eine direkte Abgabe von den Übernachtungsgästen sei ein faireres Verfahren, das sich zudem relativ einfach umsetzen ließe. Als staatlich anerkannter Erholungsort stehen Worpswede solche Möglichkeiten offen. Man könnte zudem Anreize mit den Beiträgen verknüpfen wie Rabatte, etwa beim Schwimmbad-Eintritt, oder vergünstigte Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr.

Bürgermeister Stefan Schwenke findet den Ansatz der CDU „interessant“, wie er sagte. Er hat bisher abgelehnt, die bestehende Tourismusabgabe temporär zum Ausgleich der Verluste durch die Corona-Krise auszusetzen. Nun begrüßte er den Vorstoß der CDU und verbindet damit die Hoffnung, dass aus der politischen Debatte heraus alternative Modelle entwickelt werden könnten. Darauf setzt auch Silke Schroeter, Vorsitzende der Gewerbevereinigung Worpswede. Für sie steht außer Frage, dass es eine Abgabe geben muss, um die Arbeit der Tourist-Information zu finanzieren. Die Gestaltung aber müsse fairer werden, fordert auch sie. Schroeter kritisiert beispielsweise die ihrer Meinung wenig transparente Ermittlung der Abgabehöhe und die Beschränkung der Abgabe auf den Kernort. Hier wäre eine Staffelung, die auch die anderen Ortschaften mit einbeziehe, sinnvoll, so ihr Vorschlag. Außerdem sollte ihrer Ansicht nach nicht der Umsatz, sondern der Gewinn eines Unternehmens ausschlaggebend sein.

Gegen die Initiative der CDU hat die Einzelhändlerin aber durchaus Bedenken: „Wir haben relativ wenig Übernachtungsgäste und in der Mehrzahl Tagestouristen. Wie wollen wir die erfassen?“ Anders als beispielsweise auf Inseln sei das logistisch schwierig. Auch andere Fragen müssten geklärt werden, beispielsweise wie mit Geschäftsreisenden umzugehen sei. Sie hofft darauf, dass es Erfahrungen aus anderen Orten mit einer vergleichbaren Situation wie Worpswede gebe, die für eine fairere Regelung als bisher als Anregungen dienen könnten.

Zur Sache

Sitzung des Finanzausschusses

Mit der Fremdenverkehrsabgabe wird sich der Worpsweder Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft bei seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 16. Juni, ab 19 Uhr beschäftigen. Auf der Tagesordnung steht sowohl der Antrag aller Fraktionen, die Abgabe temporär auszusetzen, wie auch der Vorschlag der CDU, sie durch einen Gästebeitrag zu ersetzen. Außerdem wird über die Übertragung von Haushaltsausgaberesten (HAR) in das Haushaltsjahr 2020 debattiert. Die Sitzung im Rathaus an der Bauernreihe 1 ist öffentlich, es gibt zwei Einwohnerfragestunden im Laufe des Abends. Für Zuhörer gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln, sie müssen sich zudem in eine Namensliste eintragen.