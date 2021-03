Die Schutzgebiete in der Teufelsmoor-Region könnten zu einem Naturpark zusammengefasst werden. Die Lilienthaler CDU/FDP-Ratsruppe will jetzt im Fachausschuss über diese Ideen sprechen. (Peter von Döllen)

Lilienthal. Die Worpsweder Politik hat sich schon damit befasst, und auch in Osterholz-Scharmbeck ist das Thema aufgegriffen worden. Nun soll auch in Lilienthal über die Einrichtung des Naturparks Teufelsmoor gesprochen werden. Die CDU/FDP-Gruppe im Gemeinderat hat dazu einen Antrag bei Bürgermeister Kristian Tangermann eingereicht. Geht es nach ihren Vorstellungen, soll die Gemeinde das Vorhaben, einen Naturpark zu gründen, grundsätzlich unterstützen. Dafür setzt sich seit Längerem schon ein Förderverein ein.

CDU-Fraktionsvorsitzender Rainer Sekunde und FDP-Ratsmitglied John Hansen wollen erreichen, dass sich die Gemeinde aktiv für die Entstehung des Naturparks einsetzt und sich auch an dessen Trägerschaft beteiligt. Vor allem legen sie Wert darauf, dass die Landwirtschaft in die Planungen einbezogen wird. „Der Naturpark soll zukünftig einen Beitrag zur Förderung und der Existenzsicherung der Landwirtschaft in unserer Region leisten“, sagen die beiden.

Vernetzte Schutzgebiete

CDU und FDP stellen klar, dass es bei dem Naturpark nicht darum gehe, zusätzliche Schutzgebiete in der Region zu schaffen, sondern dass es das Ziel sei, die vorhandenen Zonen besser zu vernetzen. Es gehe um den Schutz der biologischen Vielfalt, des Klimas und der Ressourcen, aber auch darum, die Natur und Kulturlandschaft zu erhalten und zu entwickeln. Auch solle der Naturpark den Menschen Erholungsmöglichkeiten bieten und die nachhaltige touristische Entwicklung in der Region fördern. Zudem könne der angestrebte Naturpark für die Umweltbildung in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen genutzt werden. Er könne aber auch dazu beitragen, die regionale Identität, die Heimatverbundenheit und der Lebensqualität der Menschen zu fördern.

Im August 2019 hatte der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Arne Börnsen aus Ritterhude einen Förderverein Naturpark Teufelsmoor gegründet. Das Gebiet zwischen Bremen und Gnarrenburg einerseits sowie in West-Ostrichtung von der Bundesstraße 74 bis zur Tarmstedter und Zevener Geest soll zu einem Naturpark erklärt werden, 770 Quadratkilometer groß. Naturparks sind eine Kategorie des Bundesnaturschutzgesetzes; definiert werden sie als einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete, die überwiegend aus Landschaftsschutz- oder Naturschutzgebieten bestehen. Landrat Bernd Lütjen rechnet für dieses Jahr mit dem Signalbeschluss des Kreistages für den Naturpark Teufelsmoor. Ab 2022 könne man den Prozess voranbringen, 2025 könne eine Verwirklichung machbar sein, sagt er. Der Fördervereinsvorsitzende Börnsen hält es für wichtig, dass alle zwölf Gemeinden und Städte dem Vorhaben zustimmen.